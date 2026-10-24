Protestas en Francia: el Gobierno anunció 70.000 policías en las calles y el cierre de museos en París

Tras una serie de tensiones sociales y recomendaciones presidenciales, el Gobierno francés ha decidido restringir las movilizaciones previstas en gran parte del territorio nacional durante el próximo fin de semana. El presidente Emmanuel Macrón anunció un operativo con 70.000 policías y gendarmes para este sábado, ante nuevas movilizaciones y el riesgo de incidentes.

Para las convocatorias contra el encarecimiento de la vida prevén sumarse estudiantes, integrantes de la central sindical CGT y referentes de los chalecos amarillos. El dispositivo incluirá helicópteros, blindados y camiones hidrantes. También habrá unidades especiales destinadas a custodiar edificios públicos.

Cuáles serán las restricciones para a las marchas

El Louvre, Orsay, Picasso y el Grand Palais permanecerán cerrados. Cultura dispuso medidas para proteger al público, trabajadores y obras. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, advirtió sobre convocatorias al saqueo en redes sociales y anticipó detenciones ante hechos violentos.

La feria Art Basel Paris también suspendió sus actividades del fin de semana por motivos de seguridad. Las autoridades prohibieron protestas en Lyon, Niza y Montpellier, aunque se esperan movilizaciones en París y Marsella.

En Orléans, unas 50 organizaciones convocaron a manifestarse contra la extrema derecha durante el congreso del partido de Marine Le Pen. El Ejecutivo nacional indicó que se prohibirán aquellas solicitudes de protesta presentadas por sectores carentes de legitimidad formal. Por el contrario, las marchas sindicales debidamente notificadas recibirán rutas alternativas para garantizar el orden público.