Qué es el virus Shamonda: se detectó en Francia el primer caso en humanos, todo lo que se sabe sobre el contagio

El primer caso de infección humana por el virus Shamonda (SHAV), un patógeno que hasta ahora se había identificado exclusivamente en animales, fue confirmado en las últimas horas por las autoridades de Francia y se trata de un hombre que falleció a principios de octubre en un centro de salud de Lyon.

El paciente recibía tratamiento por una enfermedad grave en los Hospices Civils una circunstancia que podría haber aumentado su vulnerabilidad frente a la infección y, según los medios franceses, sufrió complicaciones cerebrales que los médicos relacionan con el virus.

Muerte por el virus Shamonda: qué se sabe sobre el caso en Francia

Con relación al virus Shamonda, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España señaló en un comunicado del 22 de septiembre de 2026 que el mismo pertenece al género Orthobunyavirus y al serogrupo Simbu, una familia de virus en la que también se encuentran otros patógenos de relevancia veterinaria, como los virus de Schmallenberg y Akabane.

Su principal mecanismo de transmisión es la picadura de pequeños insectos del género Culicoides, conocidos como jejenes o mosquitos diminutos, aunque no pertenecen al mismo grupo que los mosquitos comunes. Estos insectos actúan como vectores, es decir, pueden transportar el virus y transmitirlo a los animales susceptibles mediante sus picaduras.

La opinión de un especialista sobre la muerte por Shamonda

El jefe de grupo y profesor titular del Centro de Investigación Virológica del MRC y la Universidad de Glasgow, Ben Brennan, explicó: “El virus Shamonda pertenece a un amplio grupo de virus conocidos como bunyavirus. Está estrechamente relacionado con el virus de Schmallenberg, que apareció en Europa en 2011 y provocó una enfermedad grave en el ganado, en particular anomalías reproductivas y defectos congénitos en el ganado vacuno y ovino”, consignó Noticias Argentinas.

“Al igual que el virus de Schmallenberg, el virus de Shamonda se asocia principalmente al ganado y se transmite a través de pequeños insectos picadores llamados jejenes”, dijo, a la vez que se supo que, aunque los científicos conocen la existencia de este virus desde hace muchos años, hasta ahora se había asociado únicamente a infecciones en animales y no en humanos.

El experto indicó: “Se trata de un hallazgo científico importante, ya que es el primer caso de infección humana por el virus de Shamonda del que se tiene constancia. Sin embargo, es importante poner esto en perspectiva. El paciente padecía una enfermedad subyacente grave que lo hacía especialmente vulnerable a las infecciones, y aún no sabemos si el virus de Shamonda contribuyó a su fallecimiento”.

“La detección de un virus en un paciente con un sistema inmunitario gravemente comprometido no significa necesariamente que suponga un riesgo significativo para personas que, por lo demás, gozan de buena salud. En la actualidad, no hay pruebas de que el virus de Shamonda provoque una enfermedad generalizada en humanos, aunque se necesitan más investigaciones para comprender su capacidad de infectar a las personas”, expresó.

Además, señaló: “Por el momento, sabemos relativamente poco sobre cómo contrajo la infección esta persona. El virus Shamonda se transmite normalmente entre animales a través de picaduras de jejenes, por lo que la exposición a un insecto infectado es una posibilidad, aunque esto no se ha confirmado”.