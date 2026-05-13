Otro crucero confinado en España: habría 1700 personas contagiadas de norovirus y murió un pasajero

Una nueva emergencia sanitaria sacude al sector de los cruceros en Europa. Las autoridades francesas ordenaron este miércoles el confinamiento de 1233 pasajeros y cerca de 500 tripulantes del buque operado por la compañía Ambassador Cruise Line.

La medida se tomó tras la muerte de un pasajero de 90 años y la aparición masiva de síntomas gastrointestinales compatibles con el norovirus.

Aunque las primeras pruebas a bordo no detectaron el virus, el hospital de Burdeos realiza análisis adicionales para descartar una intoxicación alimentaria, un escenario que mantiene en vilo a los turistas (en su mayoría británicos e irlandeses) que tenían previsto seguir viaje hacia España.

Cronología de la emergencia: de las Islas Shetland a Francia

El itinerario de placer se transformó en una crisis sanitaria el pasado 11 de mayo, cuando se registró el mayor pico de contagios mientras el buque navegaba hacia el puerto de Brest.

El barco partió de las Shetland, paró en Belfast, Liverpool y Brest antes de quedar bloqueado en Burdeos. El pasajero de 90 años murió antes de tocar puerto en Brest, lo que activó los protocolos de salud pública.

Se registraron cerca de 50 personas con vómitos intensos, diarrea acuosa y dolor abdominal.

¿Qué es el norovirus y cómo se contagia?

A diferencia del hantavirus, el norovirus es una causa común de gastroenteritis, pero su propagación en entornos cerrados —como un crucero— es sumamente veloz.

Vías de transmisión: contacto directo con infectados, superficies contaminadas o consumo de mariscos crudos (especialmente ostras y mejillones).

contacto directo con infectados, superficies contaminadas o consumo de (especialmente ostras y mejillones). Periodo de alerta: el virus puede contagiar incluso antes de que aparezcan los síntomas y varios días después de la recuperación.

el virus puede contagiar incluso antes de que aparezcan los síntomas y varios días después de la recuperación. Protocolo a bordo: el buque implementó el «servicio asistido» en restaurantes (los pasajeros no pueden tocar la comida) y desinfección profunda en zonas comunes.

Con información de AFP.