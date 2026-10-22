Volodímir Zelenski criticó que Rusia no cambia su actitud luego de reportarse nuevos ataques a Ucrania

Los ataques cruzados entre Rusia y Ucrania continuaron este jueves, y el presidente ucraniano Volodimir Zelenski lamentó que la diplomacia no haya servido para cambiar la actitud de Moscú, al día siguiente del encuentro entre un emisario de Estados Unidos y el presidente Vladimir Putin.

Tras la reunión entre la delegación encabezada ayer por Steve Witkoff y el mandatario Putin en San Petersburgo, el presidente estadounidense, Donald Trump, estimó que nunca se ha estado «tan cerca» de poner fin a la guerra que comenzó en febrero de 2022.

Ataques cruzados entre Rusia y Ucrania

Pero sobre el terreno, los ataques prosiguieron. Durante la pasada noche, «los sistemas de defensa aérea destruyeron 808 drones ucranianos» sobre una veintena de regiones rusas y la Crimea anexionada, lo que causó varios heridos, anunció el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado.

En territorio ucraniano, Rusia disparó 21 misiles balísticos y más de 200 drones contra varias regiones, incluida la capital, Kiev. Hubo daños en instalaciones energéticas y un saldo de al menos dos muertos y 34 heridos, según Zelenski.

Witkoff viajó a Rusia tras haberse reunido con el presidente de Ucrania el martes en Oslo, con el objetivo de limar asperezas. El yerno de Trump, Jared Kushner, participó por videoconferencia.

El asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov, dijo a los periodistas que Rusia está «en principio dispuesta a reanudar» las conversaciones tripartitas con Kiev y Washington a mediados de noviembre, después de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos.

«Casi justo después de una nueva serie de conversaciones, Rusia lanza un ataque. Esto viene a decir que su actitud no ha cambiado ante todo lo que está ocurriendo», dijo Zelenski, comentando los bombardeos rusos de este jueves.

Putin, quien ordenó la invasión de Ucrania en febrero de 2022, ha rechazado sistemáticamente las conversaciones cara a cara con Zelenski y ha insistido en que Moscú tiene la intención de apoderarse de todo el Donbás, una región del este de Ucrania que su ejército ya controla mayoritariamente.

Ushakov dijo que Witkoff informó a Putin sobre «algunos aspectos nuevos en los planteamientos de los europeos y de Kiev», pero agregó que «en realidad no tenían mucho contenido».

También se planteó la preparación de una cumbre entre Putin, Trump y el presidente chino, Xi Jinping, en Shenzhen para el próximo mes, dijo Ushakov, quien la calificó como «la primera reunión de este tipo en la historia».

Witkoff señaló en redes sociales que las conversaciones con el líder ruso fueron «constructivas», pero que «aún queda trabajo importante por hacer».

Las discusiones continuarán entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia a nivel técnico, agregó.

Alejamiento de Ucrania

Trump regresó al poder en enero de 2025 con la promesa de poner fin a la guerra en 24 horas. Sin embargo, más de un año de negociaciones lideradas por Estados Unidos no han logrado un avance significativo y el número de muertos no para de aumentar.

En los últimos días, un Trump cada vez más frustrado dio un nuevo giro, al alejarse de Ucrania y acercarse nuevamente a Putin. En ese sentido anunció un acuerdo para que Rusia venda diésel en grandes cantidades al mercado estadounidense, a fin de contribuir a rebajar los precios de la energía, disparados a causa de su guerra contra Irán.

En Ucrania, Zelenski dijo que Kiev también respaldaba la reanudación de las conversaciones trilaterales con Moscú y Washington.

«La parte estadounidense propone organizar esta reunión lo antes posible. Estamos a favor de ello», dijo a los periodistas.

La novena reunión de Witkoff con Putin se produjo mientras Rusia continuaba atacando ciudades ucranianas ante la llegada del invierno.