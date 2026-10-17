Ucrania exigió mantener las sanciones de Estados Unidos a Rusia tras la suspensión de Donald Trump

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski, reclamó este sábado a la comunidad internacional a respaldar firmemente las sanciones económicas contra Rusia, luego de que el mandatario estadounidense Donald Trump firmara una orden ejecutiva para suspender un amplio paquete de restricciones.

Según informaron desde el medio internacional AP, la decisión de la Casa Blanca generó profunda preocupación en Kiev ante el temor de que el país quede expuesto a una mayor ofensiva del Kremlin con la llegada del invierno.

Durante sus declaraciones, el mandatario calificó la pausa como «desafortunada«, aunque evitó cruzar descalificaciones directas hacia su homólogo estadounidense en medio de las tensiones políticas recientes. Asimismo, Zelenski cuestionó que se haya desatendido el marco normativo previsto por la legislación estadounidense.

Según detalló el líder ucraniano, la denominada Ley Lindsey Graham estaba diseñada para ejercer una presión verdaderamente efectiva sobre Moscú con el objetivo de encauzar un final negociado para el conflicto bélico. Por este motivo, reclamó que la medida sea reactivada cuanto antes para evitar que la economía rusa reciba un alivio táctico.

Recientes ataques rusos en Ucrania dejaron graves daños energéticos antes del invierno

La situación sobre el terreno se agravó de manera drástica durante las últimas horas con una serie de bombardeos de gran magnitud. Zelenski denunció que las fuerzas rusas ejecutaron un ataque masivo que tuvo como blanco principal más de quince objetivos estratégicos distribuidos en todo el territorio ucraniano.

La ofensiva se centró especialmente en debilitar los servicios públicos esenciales en la víspera de la temporada invernal. Por su parte, la Fuerza Aérea de Ucrania informó que las fuerzas de Moscú desplegaron una fuerte incursión nocturna compuesta por cuatro misiles de crucero y 332 drones de ataque.

Autos en llamas tras un ataque ruso contra un barrio residencial de Járkov, Ucrania, el domingo 11 de octubre de 2026. (Foto: AP)

Los reportes militares indicaron que los sistemas de defensa antiaérea lograron neutralizar o destruir la totalidad de los misiles balísticos y un total de 289 aeronaves no tripuladas. Sin embargo, las autoridades advirtieron que la magnitud de los daños sigue golpeando severamente la estabilidad del sistema eléctrico nacional.

Desde el gobierno de Kiev recalcaron que los ataques sistemáticos contra la red energética forman parte de una estrategia anual recurrente del Kremlin. El propósito principal de estas operaciones es socavar la resistencia y la moral de la población civil mediante la privación deliberada del suministro de calefacción y agua corriente ante las bajas temperaturas.