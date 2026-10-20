Un bombardeo ruso dejó al menos siete muertos en Ucrania: Volodímir Zelenski negocia ayuda en Noruega

Las fuerzas militares rusas desataron un nuevo ataque con misiles y drones sobre zonas civiles de Ucrania. La escalada bélica provocó la muerte de al menos siete personas, cortes masivos de energía y daños severos en la infraestructura logística del país europeo.

En paralelo a la ofensiva militar, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski emprendió un viaje diplomático a Noruega para asegurar un mayor apoyo armamentístico. Según reportó la agencia de noticias Associated Press, el mandatario concretó reuniones con funcionarios estadounidenses y líderes europeos en medio de fuertes críticas hacia las recientes decisiones políticas de Washington.

Los detalles del nuevo bombardeo ruso

Los ataques rusos provocaron cortes de energía en 12 regiones, según reportó el operador de la red eléctrica nacional Ukrenergo. La Policía regional informó que la ofensiva sobre la región de Kiev dejó un saldo de cuatro personas muertas y 27 heridas.

En el distrito de Obukhiv, los misiles mataron a tres personas, hirieron a otras seis y destruyeron diversos almacenes comerciales. En el distrito de Bucha, los ataques provocaron la muerte de una mujer, dejaron 21 heridos e impactaron contra cientos de edificios residenciales.

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania detalló que tres personas murieron y cuatro resultaron heridas en la autopista Kiev-Odesa luego de que los misiles incendiaran dos vehículos. Una de las víctimas fatales era el chofer de un micro de traslado con ruta hacia el Cementerio Conmemorativo Militar Nacional.

El Ministerio de Defensa ruso emitió un comunicado para atribuirse los ataques con drones sobre los centros logísticos, la infraestructura portuaria y tres buques de carga en el puerto de Reni, ubicado en la región de Odesa.

En paralelo, la cartera militar de Moscú aseguró que sus defensas aéreas interceptaron 136 drones ucranianos sobre múltiples regiones rusas durante la noche. El gobernador Yevgeny Pervyshov confirmó que uno de esos ataques provocó un incendio en una instalación industrial de la región de Tambov.

El encuentro en Noruega y los cruces con Estados Unidos

Zelenski arribó a la ciudad de Oslo para dialogar con el enviado estadounidense Steve Witkoff, el primer ministro noruego Jonas Gahr Støre y el presidente finlandés Alexander Stubb. El yerno de Donald Trump, Jared Kushner, programó su participación en la cumbre a través de una videoconferencia.

Tras su llegada a la capital noruega, el líder ucraniano publicó un mensaje en la red social X. “Mantenemos todos los contactos que puedan ayudar a traer la paz”, escribió el mandatario.

Zelenski precisó que los funcionarios abordarán el fortalecimiento de las defensas aéreas y la producción conjunta de armas. Este encuentro ocurrió tras los reclamos del presidente ucraniano ante un grupo bipartidista de legisladores estadounidenses por las trabas en el suministro de ayuda militar.

“Se ha tomado alguna decisión política para frenar el apoyo hacia nosotros”, les manifestó Zelenski a los congresistas. El mandatario advirtió que Ucrania casi agotó los interceptores Patriot de fabricación estadounidense y denunció que el Pentágono retrasa la entrega de misiles adquiridos por otros países.

En medio de esta tensión, el líder europeo dialogó con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. En esa charla, Zelenski solicitó que Washington comparta información de inteligencia vital e insistió con los reclamos por las restricciones de velocidad impuestas al servicio de internet satelital de la empresa SpaceX.

El mandatario ucraniano también criticó la decisión de Trump de eximir de sanciones a Rusia. Zelenski repudió esa medida al considerar que ayuda a Putin a continuar con la invasión a gran escala que Moscú inició años atrás.

Al finalizar la comunicación, Zelenski calificó el intercambio como “una conversación sustantiva” y recurrió a las redes sociales para destacar la postura del funcionario norteamericano. “Estoy agradecido por su disposición a ayudar y su clara posición”, publicó el presidente.

Por su parte, el portavoz ruso Dmitri Peskov expresó ante la prensa que el Kremlin espera organizar pronto un encuentro en Rusia con los enviados norteamericanos. El vocero de Vladimir Putin anticipó que las reuniones del líder ruso con los emisarios republicanos serán “muy importantes” y envió un gesto a Washington. “Valoramos mucho los esfuerzos de mediación de los negociadores estadounidenses”, aseguró el funcionario.

La fuerte postura de Europa frente a las negociaciones

El rol de los enviados del gobierno de Donald Trump despertó desconfianza en el bloque continental. La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, cuestionó la honestidad de los negociadores norteamericanos frente a los legisladores europeos en la ciudad francesa de Estrasburgo.

“Aunque los negociadores estadounidenses han intentado empujar a Ucrania a la rendición durante un año y medio, la razón por la que Ucrania no se ha rendido bajo los términos de Putin es porque Europa mantuvo el apoyo a Ucrania”, declaró Kallas.

La diplomática defendió la resistencia del gobierno de Kiev frente a la invasión militar rusa. “Ucrania quiere la paz más que nadie porque sufren este bombardeo desde hace ya cuatro años. El único que no quiere la paz es Rusia”, sentenció la funcionaria.

Los datos recopilados por el Instituto Kiel de Alemania y publicados por la agencia Associated Press exponen el peso del bloque en el conflicto bélico. Los países europeos y las instituciones de la Unión Europea asignaron 237.000 millones de euros (US$ 266.000 millones) para apoyar a Ucrania, cifra que supera los 115.000 millones de euros (US$ 129.000 millones) aportados por los Estados Unidos.