Treinta muertos por un bombardeo ruso contra colectivos en Ucrania y se ampliaron los apagones en Kiev

Treinta personas murieron y al menos 18 resultaron heridas después de que una potente bomba guiada rusa explotara junto a autobuses públicos llenos de pasajeros en el este de Ucrania, informaron las autoridades el jueves, mientras continuaba una intensa ola de ataques previos al invierno en todo el país y los cortes de energía empeoraban en la capital, Kiev.

El ataque matutino tuvo lugar junto a una parada de autobús en la ciudad de Krematorsk, asolada por la guerra, en la región ucraniana de Donetsk, lo que provocó la suspensión del transporte público en la zona.

Recrudece la guerra entre Rusia y Ucrania

“No cabe duda de que Rusia está atacando cínicamente a civiles”, declaró Oleksandr Honcharenko, jefe de la administración militar de la ciudad, y añadió que las labores de rescate se habían visto obstaculizadas por los posteriores ataques rusos con pequeños drones.

El incidente se produjo tras los devastadores ataques con misiles ocurridos el día anterior en la ciudad de Pryluky , al norte de Ucrania , donde el número de muertos ascendió a 22, entre ellos cinco niños. Los equipos de rescate seguían buscando entre los escombros de un edificio residencial alcanzado por un misil ruso. Al menos 54 personas resultaron heridas.

Se retiraron los escombros de la sección del edificio que quedó destrozada, mientras que los perros de rescate continuaban la búsqueda en las inmediaciones de los residentes que aún no han sido localizados.

Varios supervivientes del ataque se vieron obligados a dormir en apartamentos gravemente dañados porque no pudieron encontrar otro lugar donde pernoctar.

Ucrania solicita mayor apoyo de la OTAN en materia de defensa

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtió que es probable que Rusia intensifique sus ataques diarios con misiles y drones a medida que se acerca el invierno. Solicitó apoyo adicional en materia de defensa a los países de la OTAN.

«Es importante que el apoyo verbal se concrete en nuevos paquetes de ayuda para la defensa de Ucrania», escribió en una publicación en línea. «El suministro de sistemas antibalísticos, la munición para nuestros aviones de combate y las inversiones en interceptores contribuyen directamente a salvar vidas cada día»

La compañía energética ucraniana DTEK informó que el operador de la red eléctrica nacional, Ukrenergo, había ordenado cortes de energía de emergencia en Kiev. Explicó que esto es independiente de los cortes rotativos programados en todo el país y que no se aplicaría durante dichos apagones.

Una campaña de concienciación pública, reiniciada este mes, instó a las familias a preparar kits de emergencia, almacenar agua potable y mantener en funcionamiento las fuentes de energía fuera de la red eléctrica ante los prolongados apagones invernales previstos, mientras Moscú mantiene la intensidad de sus ataques.

La policía de Kiev informó que especialistas en desactivación de explosivos desactivaron dos ojivas de misiles balísticos sin explotar, cada una con un peso aproximado de media tonelada, tras su impacto cerca de edificios residenciales. El miércoles por la noche, drones rusos atacaron los distritos de Obolonskyi y Desnianskyi de Kiev, causando la muerte de cuatro personas y dejando doce heridos, entre ellos cuatro niños, según la policía.

Rusia y Ucrania están inmersas en una guerra aérea de largo alcance, mientras que sus ejércitos permanecen prácticamente estancados en el frente, más de cuatro años y medio después de la invasión a gran escala de Moscú.