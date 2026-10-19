Volodímir Zelenski desafía a Donald Trump: dice que está «listo» para presentarse a elecciones aún en plena guerra

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró que está listo para presentarse a las elecciones presidenciales si se lleva a cabo una votación antes de que termine el conflicto con Rusia, informó el lunes la agencia de noticias Ukrinform. El mandatario viene de ser cuestionado por Donald Trump

“Si tiene lugar durante la guerra, por supuesto, es mi deber, porque debo defender a mi país desde el principio hasta el final de la guerra”, afirmó Zelenski, según consignó Noticias Argentinas.

Zelenski sobre elecciones en Ucrania y el reclamo de Donald Trump

La ley ucraniana requiere que las elecciones se lleven a cabo al menos seis meses después del final de las hostilidades, aclaró el mandatario.

Señaló que está dispuesto a explorar formas de celebrar una votación durante el conflicto si Rusia acepta un alto el fuego de 60 días.

Zelenski explicó que el período de preparación de 60 días permitiría a Ucrania enmendar su legislación electoral y organizar la infraestructura de seguridad necesaria. Ucrania celebró las últimas elecciones presidenciales en 2019.

En 2022, se impuso la ley marcial en el país en medio del conflicto con Rusia, prohibiendo las elecciones por razones de seguridad.

A principios de este mes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a Ucrania a que lleve a cabo elecciones presidenciales.

Trump dijo el domingo que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, no desea detener el conflicto con Rusia, en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Kiev. «A Zelenski no le importa y, francamente, con todo el dinero que Europa (…) le está dando… no quiere poner fin a esta guerra, y probablemente nunca quiso hacerlo», escribió el republicano en su red Truth Social, en un mensaje que justifica sus recientes decisiones favorables a Moscú.

Trump eximió el viernes a Rusia de nuevas sanciones estadounidenses y unos días antes se anunció un acuerdo entre Washington y Moscú que permite a Estados Unidos importar diésel ruso, en un intento por bajar los precios de los combustibles antes de las elecciones de medio término.

«Se están logrando grandes avances» en las conversaciones sobre la guerra, «¡y eso incluye las negociaciones actuales sobre rehenes!», señaló Trump.