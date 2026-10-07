Un marine de Estados Unidos fue acusado de asesinar a una mujer en Japón y restringieron el alcohol y las salidas de las tropas

Un marine de Estados Unidos fue detenido y acusado por el asesinato y robo de una mujer japonesa en Okinawa. Tras el caso, el mando militar norteamericano impuso restricciones para toda su tropa en la isla, con toque de queda y prohibición de consumir alcohol durante 30 días.

La víctima fue identificada como Anna Yagi, de 39 años, quien fue encontrada sin vida dentro de un hotel de Naha, capital de Okinawa. El acusado es David Jacob Ballard, un marine estadounidense de 20 años.

Las restricciones a las tropas de Estados Unidos en Okinawa

La medida fue comunicada por el general Benjamin T. Watson, jefe de la III Fuerza Expedicionaria de Marines. Además del toque de queda y la prohibición de alcohol, todos los efectivos deberán realizar capacitaciones obligatorias sobre conducta y convivencia con la comunidad local, según informó Noticias Argentinas.

Las operaciones militares de las tropas estadounidenses en Okinawa también fueron suspendidas durante 48 horas. Durante ese período, el personal será destinado a entrenamientos internos relacionados con disciplina, normas de conducta y prevención de incidentes con civiles.

El enojo entre los habitantes de la isla. Foto: Reuters.

Watson lamentó lo ocurrido y reconoció el impacto que el caso puede tener en la relación entre las tropas y la población de Okinawa. «Cualquier interacción con nuestros vecinos contribuye a construir o socavar la confianza, que es esencial para nuestros equipos. Ahora esta confianza se ha visto dañada y esto afecta a la fortaleza de la alianza y la seguridad en la región», señaló.

El asesinato y el malestar entre los habitantes de Japón

El caso ocurrió en una prefectura donde la presencia militar estadounidense genera cuestionamientos desde hace décadas. Okinawa concentra una parte importante de las instalaciones militares de Estados Unidos en Japón y sus habitantes han reclamado en distintas oportunidades por los efectos de esa presencia.

El gobernador de Okinawa, Genta Koja, expresó su preocupación ante el ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi. El funcionario reclamó la intervención del Gobierno central para reforzar la disciplina de las tropas y reducir los inconvenientes que afectan a la población local.

La investigación continúa para determinar las circunstancias del homicidio y la responsabilidad del marine detenido.