Disturbios en Francia: hay escuelas bloqueadas y masivas protestas de estudiantes, el Gobierno negó «represión policial»

El gobierno de Francia rechazó este martes las críticas de «represión policial», cuando decenas de miles de estudiantes de liceo, acompañados de sus padres, profesores y sindicatos, salieron de nuevo a las calles a reclamar mejores condiciones de aprendizaje. Unas 256.000 personas participaron de las manifestaciones, anunció el ministerio del Interior.

Las organizaciones USL, Fage, Union étudiante y Unef anunciaron poco antes una cifra de 450.000 personas en todo el país europeo, entre ellas 100.000 en París.

Bloqueo en escuelas de Francia

Desde finales de septiembre, estudiantes de entre 15 y 18 años bloquearon cientos de liceos, donde se imparte el último ciclo de secundaria, para denunciar el no reemplazo de profesores ausentes y horarios sobrecargados, así como aulas deterioradas e incapaces de soportar el aumento de las temperaturas.

Pero las protestas están marcadas por los choques entre policías y manifestantes. El Gobierno y los partidos de derecha y extrema derecha denuncian los disturbios registrados durante las protestas y acusan al partido de izquierda radical La Francia Insumisa de querer «sembrar el caos» de cara a la elección presidencial de 2027.

La oposición de izquierdas acusó en cambio al gobierno de reprimir las protestas. Un joven de 15 años perdió una mano el lunes cuando, según una fuente sindical policial, recogió una granada de dispersión en Lens, en el norte de Francia, mientras que otros estudiantes perdieron la visión de un ojo o dientes en las cargas de las fuerzas de seguridad.

La policía abrió una decena de investigaciones internas a agentes por acusaciones de brutalidad, entre ellas una este martes tras la difusión de un video que muestra a un policía de paisano que parece tocar el pelo y el pecho de una joven que había sido detenida en Metz.

«No podemos dejar ningún margen de tolerancia a la violencia», afirmó el primer ministro, el centroderechista Sébastien Lecornu, durante una tensa sesión de control al gobierno en el Parlamento, en la que calificó de «mentiras» hablar de «instrucciones políticas de represión policial» y evocó «accidentes».

Donald Trump se refirió a las protestas en Francia

El presidente estadounidense, Donald Trump, habló este martes de los disturbios en Francia. «Lo que está ocurriendo en Francia no es otra cosa que una migración masiva fuera de control. Esto no tiene que ver con las escuelas, se trata de el islam que quiere apoderarse de un país que antes fue grande», declaró el presidente en su plataforma Truth Social.

Cadenas televisivas en Estados Unidos retransmitieron en directo este martes los incidentes en París, donde se han producido incendios de instalaciones escolares y ha habido centenares de detenidos y heridos.