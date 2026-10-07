Conflicto en escalada: un dron naval impactó contra un buque petrolero en las costas rusas y ardió en llamas

La guerra en Europa tuvo una escalada en las últimas horas con fuego cruzado. Misiles y drones rusos impactaron en Kiev y en otras doce regiones de Ucrania durante la madrugada del miércoles. Mataron al menos a 21 civiles. En tanto, desde Moscú reportaron que un petrolero frente a la costa de Sochi, en el Mar Negro, fue alcanzado por un dron naval.

No parece probable que los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos arrojen alivio alguno a corto plazo.

Drones y misiles contra instalaciones petroleras

Ucrania ha respondido a Rusia lanzando drones y misiles de largo alcance contra refinerías de petróleo y depósitos de almacenamiento.

El presidente Volodimir Zelenski dijo el miércoles que sus fuerzas atacaron dos instalaciones petroleras y un campo de entrenamiento en las regiones rusas de Perm, Samara y Astracán.

El líder ucraniano indicó también que se llevaron a cabo ataques en el mar Negro y publicó imágenes de un incendio que, según dijo, muestran a un petrolero ardiendo en aguas próximas a la ciudad rusa de Sochi.

Ataque masivo de Rusia a Ucrania

Ucrania había anticipado el ataque: su presidente, Volodymyr Zelenskyy, advirtió el día anterior que los servicios de inteligencia habían concluido que Rusia estaba preparando un ataque “masivo”.

Aunque Ucrania sabía del ataque inminente, que coincidió con el 74to cumpleaños del presidente de Rusia, Vladímir Putin, no pudo repelerlo por completo.

Los decesos y los daños materiales ilustraron la dificultad que enfrenta el país para hacer frente a los misiles balísticos rusos y a los nuevos drones a reacción utilizados cada vez más por Moscú en sus bombardeos. Sin munición para sus sistemas de defensa antiaérea Patriot de fabricación estadounidense, Ucrania no puede neutralizar las armas balísticas rusas. Está compitiendo por desarrollar una nueva generación de interceptores lo suficientemente rápidos como para alcanzar a los aviones no tripulados a reacción de gran altitud del Kremlin.