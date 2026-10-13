Uruguay busca cambiar la edad jubilatoria a los 60 años: las claves del proyecto y los motivos

El gobierno uruguayo enviará al Parlamento un proyecto de ley para flexibilizar el sistema previsional y permitir que los trabajadores puedan jubilarse a los 60 años de edad, siempre que cuenten con 30 años de aportes. La iniciativa surge tras los debates del «diálogo social» convocado por el Poder Ejecutivo para revisar los cambios implementados durante la gestión de Luis Lacalle Pou.

La medida anunciada este lunes por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, busca atender las dificultades de aquellos trabajadores que acumulan un desgaste físico importante y no pueden mantenerse activos hasta los 65 años, la edad mínima fijada actualmente. Desde el equipo económico aseguraron que la propuesta no afectará la sostenibilidad fiscal del país.

Según informó el medio Infobae, el diseño del proyecto prioriza a los sectores de ingresos bajos y medio-bajos. Según estimaciones oficiales, el 30% de los trabajadores con los salarios más reducidos podrá acceder a haberes jubilatorios similares o incluso superiores a los que percibían antes de la reforma de 2023.

Para los sectores de ingresos medios y altos, la normativa introduce incentivos destinados a desalentar el retiro anticipado. El gobierno uruguayo explicó que, aunque estos grupos tendrán la opción de jubilarse cinco años antes del límite general, el cálculo de sus haberes resultará considerablemente menor si deciden hacerlo.

Una de las restricciones clave del proyecto radica en la incompatibilidad con el mercado laboral formal. Quienes decidan ir por esta causal de retiro a los 60 años no podrán volver a trabajar de manera formal, una opción que sí contemplaba la legislación previa para otros supuestos.

Los detalles del nuevo proyecto y el impacto en los sectores vulnerables

Las autoridades gubernamentales justificaron esta limitación al señalar que el beneficio está estrictamente diseñado para aquellos ciudadanos que se encuentran incapacitados o no desean continuar en actividad. Por este motivo, el esquema descarta la compatibilidad simultánea entre la percepción del beneficio jubilatorio y un empleo en relación de dependencia.

Durante la presentación oficial, Sánchez remarcó que se trata de una herramienta de carácter general y no discrecional. El secretario enfatizó que el mecanismo otorga libertad de elección a los trabajadores de todo el espectro laboral sin distinción por ramas de actividad.

En el plano financiero, un informe preliminar elaborado por el Banco de Previsión Social respaldó la viabilidad de la medida. El estudio concluye que las modificaciones no comprometen la sustentabilidad del sistema a largo plazo, calculando un costo fiscal máximo y transitorio de 0,16% del PIB entre 2040 y 2045.

Con este envío al Parlamento, el oficialismo busca equilibrar las exigencias de sostenibilidad del sistema de seguridad social con la protección de los sectores más desprotegidos. El debate legislativo comenzará en las próximas semanas con la expectativa de conseguir los consensos necesarios para su aprobación.