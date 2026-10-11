«Paso inocente»: qué dice la ley internacional que protege a la nueva ruta comercial entre Chile y Malvinas

De Punta Arenas a Malvinas: qué dice la ley internacional que protege a la nueva ruta comercial de Chile.

La inminente reanudación de una ruta marítima comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas no es un simple trazado logístico. El viaje que emprenderá el buque carguero Danstar a partir de noviembre representa un complejo ajedrez geopolítico donde se cruzan la geografía extrema del sur, el derecho internacional y la disputa soberana entre Argentina y el Reino Unido.

Operado por la naviera Easter Island, el proyecto busca establecer un flujo regular de abastecimiento para los habitantes insulares y, de forma colateral, para los proyectos de exploración hidrocarburífera británica en el Atlántico Sur.

Para lograrlo sin detonar un conflicto militar abierto, la ruta fue diseñada al milímetro.

La geografía como escudo: Magallanes vs. el Mar de Drake

El plan de navegación del Danstar evita deliberadamente las aguas abiertas y peligrosas del sur continental. La clave operativa se sostiene en dos decisiones geográficas y legales:

Evasión del Drake: el buque no navegará por el Mar de Drake, una de las zonas marítimas más turbulentas del planeta, garantizando así la seguridad del cargamento.

el buque no navegará por el Mar de Drake, una de las zonas marítimas más turbulentas del planeta, garantizando así la seguridad del cargamento. El paso protegido: la travesía se realizará estrictamente a través del Estrecho de Magallanes, un corredor que cuenta con un blindaje jurídico internacional inquebrantable frente a las presiones de Buenos Aires.

El laberinto legal: tratados de Paz y el «paso inocente»

Las alertas encendidas por la inteligencia chilena ante una posible intercepción por parte de las Fuerzas Federales Argentinas chocan de frente con la arquitectura del derecho marítimo global. El gobierno de Santiago de Chile ratificó el principio de libre navegación amparándose en normativas históricas.

Los especialistas en derecho internacional subrayan que el tránsito del Danstar está protegido por dos pilares:

Tratado de Límites de 1881. Tratado de Paz y Amistad de 1984.

Ambos documentos consagran de forma explícita el «tránsito ininterrumpido» en el estrecho bajo cualquier circunstancia. En la práctica jurídica, un Estado ribereño como Argentina carece de atribuciones legales para interrumpir el «paso inocente» de un carguero comercial a menos que existan causas graves debidamente justificadas. Esto limita drásticamente el margen de acción directa de la Cancillería nacional en altamar.

El contragolpe argentino en el Mercosur

Con las manos atadas en el agua por los tratados vigentes, la Casa Rosada y el Congreso argentino mudaron la estrategia de bloqueo hacia la diplomacia regional.

El Ejecutivo apela a normativas internas que exigen «autorizaciones previas» para buques que crucen su jurisdicción con destino a Malvinas, buscando entorpecer la logística de proyectos petroleros como el británico Sea Lion.

En paralelo, un grupo de legisladores nacionales oficializó un pedido formal a las administraciones de Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile.

La exigencia es clara: solicitan que los países de la región prohíban el uso de sus puertos y aeropuertos como bases de soporte logístico para empresas que exploten recursos en Malvinas. Amparados en las resoluciones de las Naciones Unidas, buscan que la proclamada integración sudamericana se convierta en un cerrojo económico real contra el avance británico en el Atlántico Sur.