El Indec da a conocer el dato de inflación de septiembre 2026 este martes 13: qué prevé el mercado sobre el IPC

Este martes 13 de octubre, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer la variación de precios de septiembre 2026 que, según señalan las consultoras privadas, estará por encima del 1,7% de agosto y cerca de 2%.

Milei atribuyó esta situación al escenario internacional, donde debido al aumento del precio de la energía a causa de la guerra hay más inflación y menos crecimiento. Para el presidente, esto impacta en la Argentina provocando un menor nivel de actividad de lo esperado, con lo cual “crece menos la demanda de dinero, por ende, la tasa de inflación baja más lento”.

Milei aspira a que esta situación se revierta en el corto plazo para que una caída de la tasa de inflación provoque una mejora en salarios y jubilaciones que traccione el consumo y la producción. Pero en principio este proceso, cuánto menos, aparece ralentizado.

El dato de CABA y las proyecciones del mercado

Además del dato de las consultoras, ya apareció el primer dato oficial que generó preocupación. La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,8%, por encima del 1,7% de agosto.

Dentro de las proyecciones, lo más amplio resulta el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central. Allí, el promedio de opiniones de más de 40 analistas reveló que el costo de vida de septiembre será de 1,9%.

Lo que se adelantó de septiembre muestra un impulso preocupante en los alimentos, que habrían subido por encima de los servicios.

Esto tiene como consecuencia directa un aumento de los niveles de pobreza e indigencia, por encima de la tasa de 32,3% con la que cerró el primer semestre.

La consultora LCG señaló que los bienes básicos de alimentación subieron 2,7% en septiembre. En tanto, para Libertad y Progreso, el alza en este rubro fue de 3,2%. En sintonía con estos índices, la medición de C&T Asesores Económicos precisó que la inflación tuvo un alza del 1,9% el mes pasado, empujada por el precio de los alimentos y bebidas, que marcaron el mayor ritmo desde mayo (2%). Analytica indicó que en la última semana de septiembre detectó una variación de 0,8% en alimentos y bebidas, con una oscilación en cuatro semanas de 2,8%. Con esta base, la consultora también indicó que, para el nivel general, proyecta una suba de 2%.

Esta dinámica se repitió en el arranque de octubre. LCG reportó en su primer informe semanal que los alimentos subieron 0,5%, mientras que para Analytica fue de 0,8%.

A estas primeras mediciones aún resta computarles el impacto del ajuste de las tarifas de los servicios públicos, que viene atado a lo que sucedió el septiembre.

El otro factor que puede complicar el descenso inflacionario es el precio de los combustibles, sin margen para ceder dado que el barril de petróleo se instaló por encima de los U$S105.

Durante septiembre YPF amortiguó el impacto del precio de los combustibles en la inflación con un alza de 1% mientras que el resto de las petroleras lo hizo entre 2 y 5%. De no ceder el valor del Brent, la petrolera con mayoría estatal estará presionada para un nuevo aumento.