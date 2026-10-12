Medicamentos PAMI: cómo retirar las recetas en farmacias sin presentar comprobantes impresos

En el marco de un plan de modernización de sus servicios, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) habilitó una vía más directa, segura y rápida para dispensar remedios ambulatorios y tratamientos especiales.

La novedad central radica en que los jubilados y pensionados afiliados ya pueden retirar sus prescripciones médicas presentando únicamente el Documento Nacional de Identidad (DNI) junto con la credencial digital desde el teléfono móvil, prescindiendo por completo de los comprobantes impresos.

PAMI digitaliza el expendio en farmacias para jubilados con código token

Este nuevo mecanismo de atención incorpora un factor de validación instantánea, que eleva los estándares de seguridad informática del instituto previsional.

El afiliado no necesita realizar ningún empadronamiento extra ni trámite previo:

Validación por token : la aplicación móvil oficial genera una clave numérica temporal cada vez que se requiere una atención, garantizando que nadie suplante la identidad del titular.

: la aplicación móvil oficial genera una clave numérica temporal cada vez que se requiere una atención, garantizando que nadie suplante la identidad del titular. Proceso sin papeles : el farmacéutico valida la orden electrónica, directamente en su pantalla, con el código y el número de documento del paciente.

: el farmacéutico valida la orden electrónica, directamente en su pantalla, con el código y el número de documento del paciente. Transición gradual : las farmacias de la red comercial cuentan con plazo hasta el 30 de junio 2027, para completar la adecuación técnica de sus sistemas de facturación.

: las farmacias de la red comercial cuentan con plazo hasta el 30 de junio 2027, para completar la adecuación técnica de sus sistemas de facturación. Plásticos vigentes: las credenciales físicas habituales no pierden vigencia, por lo que quienes no manejen teléfonos inteligentes pueden seguir utilizándolas como siempre.

Niveles de cobertura en medicamentos de PAMI vigentes para jubilados

Junto con el anuncio operativo, se recordaron las escalas de cobertura vigentes para los beneficiarios, las cuales varían según la gravedad diagnóstica y la duración estimada del tratamiento médico:

Tipo de patología o tratamiento Cobertura de PAMI Características del beneficio Alta complejidad 100% de cobertura Abarca terapias oncológicas, medicación postrasplante y hepatitis virales específicas. Crónicas y agudas 50% a 80% de descuento Incluye enfermedades de curso prolongado y cuadros de resolución más breve. Uso eventual 40% de descuento Contempla sintomatología aislada y cuadros ambulatorios menores.

Asimismo, continúa operativo el Subsidio por Razones Sociales, recurso formal mediante el cual aquellos adultos mayores con vulnerabilidad socioeconómica pueden gestionar la gratuidad total de sus fármacos esenciales.