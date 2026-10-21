Rusia aceptó reanudar las conversaciones de paz con Ucrania con mediación de Estados Unidos: Kiev propone «congelar» el frente de batalla

Rusia está dispuesta a retomar las negociaciones trilaterales con Estados Unidos y Ucrania a mediados de noviembre, indicó este miércoles el Kremlin tras un encuentro en Rusia entre el presidente Vladimir Putin y un emisario estadounidense. Kiev propuso congelar el frente para favorecer el diálogo.

El enviado de Estados Unidos Steve Witkoff se reunió con Putin, durante casi tres horas en San Petersburgo, indicó a la prensa el asesor del Kremlin Yuri Ushakov.

Rusia abre la posibilidad de las negociaciones con mediación de Estados Unidos

En una muestra de que las posiciones de los beligerantes siguen alejadas, Ushakov afirmó que las propuestas para poner fin a la guerra formuladas por Kiev y sus socios europeos la víspera en Oslo, y que itkoff transmitió a Putin, son vagas y carecen «de contenido».

Según Ushakov, Moscú está dispuesto a retomar las negociaciones a tres bandas con Kiev y Washington «hacia el 10 de noviembre», es decir, después de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Según el consejero, los intercambios tendrían como «tema principal el apuntalamiento de la seguridad (…) después del final del conflicto».

La última ronda de negociaciones tripartitas, el pasado febrero, no desembocó en ningún avance diplomático. Fue suspendida tras el inicio de la guerra en Oriente Medio, desencadenada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Posible encuentro entre líderes de Rusia, Estados Unidos y China

El asesor del Kremlin también mencionó un posible encuentro entre Putin, su homólogo estadounidense, Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping en Shenzhen, China, al margen de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en noviembre.

En las conversaciones de este miércoles también participó el emisario estadounidense Jared Kushner, por videoconferencia.

En paralelo, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, declaró durante una entrevista con Fox News este miércoles que habría que «congelar» el frente, como primer paso para iniciar conversaciones sobre un alto el fuego, una propuesta que Moscú ha descartado hasta ahora y para la cual exige un acuerdo de fondo antes de cesar los combates.

Ante todo, Rusia reclama que el ejército ucraniano se retire de los territorios que todavía controla en la región de Donetsk, en el este, algo que Kiev considera inaceptable.

Diésel ruso para Estados Unidos

Al comienzo del encuentro, Witkoff dijo que llegó a San Petersburgo con «ideas» para un «acuerdo de paz», casi cinco años después de que Rusia lanzara su ofensiva a gran escala en Ucrania.

Al margen de la reunión, Rusia anunció la liberación de un estadounidense y la inminente partida del primer buque cargado de diésel ruso con destino a Estados Unidos.

Witkoff calificó a Putin de «humanista» tras el anuncio de la liberación de Stephen Hubbard, un profesor de inglés jubilado de 75 años que fue condenado en un juicio a puerta cerrada en octubre de 2024 a casi siete años de prisión por «actividades mercenarias» en beneficio de Ucrania. Él niega los cargos.

Según Trump, la liberación se produjo sin «contrapartida» y Hubbard ya está «de camino» a Estados Unidos.