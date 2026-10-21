La Unión Europea mantendrá las sanciones contra Rusia hasta que termine la guerra con Ucrania

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que la UE mantendrá las sanciones contra Rusia, incluidas las vinculadas con la energía, hasta que Moscú «ponga fin a la guerra«.

Marcó que con el inicio del conflicto bélico fue el Gobierno de Vladímir Putin «quien cortó el suministro de gas a Europa”.

Las críticas de la Unión Europea a Rusia

La titular de la Comisión Europea señaló que «Rusia no es un proveedor de energía de confianza, ya que prefiere utilizar la dependencia energética como arma para chantajear a otros”.

Y añadió: “Ésa es una lección que Europa nunca olvidará”, sostuvo.

El emisario de Estados Unidos Steve Witkoff declaró este miércoles que trajo «ideas» para un posible acuerdo de paz en Ucrania a su reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, en San Petersburgo.

«Hemos traído documentos. Son ideas para una especie de acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Podrá leer todo eso con tranquilidad», dijo Witkoff a Putin, en unos comentarios transmitidos por la televisión estatal rusa, consignados por AFP.

Primer buque de diésel de Rusia hacia Estados Unidos

El primer buque cargado de diésel ruso con destino Estados Unidos partirá el jueves, anunció este miércoles el vice primer ministro ruso Alexander Novak, citado por las agencias locales.

«Partirá mañana, día 22, para Estados Unidos», declaró días después de que el presidente Donald Trump anunciara un acuerdo con Moscú para la entrega de diésel ruso al mercado estadounidense con el fin de intentar hacer bajar los precios del carburante antes de las elecciones de mitad de mandato.