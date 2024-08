Denuncian que el municipio de Bariloche violó la prohibición de pirotecnia en la Fiesta de la Nieve

El rescate de las “tradiciones” en la última edición de la Fiesta Nacional de la Nieve, que el municipio de Bariloche se encargó de subrayar una y otra vez, incluyó el lanzamiento de fuegos artificiales en el cierre de cada jornada, tal como ocurría en ediciones anteriores, hasta que dejó de hacerse hace casi una década.

La decisión generó fuerte descontento en una parte del público y hubo quienes recordaron que existe una prohibición expresa establecida por ordenanza.

Valeria Suárez es integrante del grupo de padres de chicos con TGD Bariloche (Trastorno Generalizado del Desarrollo), estuvo en el espectáculo del último domingo en la plaza principal de la ciudad y uno de sus hijos también había concurrido en la jornada anterior. Manifestó su disgusto por el sorpresivo cierre de los espectáculos con pirotecnia, “que hizo muchísimo ruido y duró unos cinco minutos”.

Denunció que los organizadores no solo violaron la normativa que rige desde 1996, sino que no tuvieron el cuidado de difundir un aviso previo. “De haber sabido yo me iba antes o hubiera preservado a mis hijos de alguna manera”, afirmó.

Suárez dijo que el uso de fuegos artificiales “está mal, porque esto es un parque nacional, y porque hay una prohibición. Pero aun así deberían anticiparlo, para evitar el mal momento”.

Señaló que uno de sus hijos, de 16 años, tiene autismo y otro de 10 años, que padece trastorno mental leve, “se hizo pis” debido al impacto sonoro de las detonaciones. Desmintió que haya sido pirotecnia “amigable, y de bajo impacto”, como aseguraron desde el municipio.

La pirotecnia está prohibida en Bariloche desde hace casi 30 años

Suárez revisó que el artículo 4° de la ordenanza 676-CM-96 prevé el uso por excepción de fuegos de artificio en espectáculos populares, pero con autorización previa y expresa del Ejecutivo municipal, que en este caso no existió.

Durante la gestión anterior, del intendente Gustavo Gennuso, cayeron en desuso las explosiones de pirotecnia en las fiestas. Pero su sucesor Walter Cortés decidió recuperarlo, al igual que la elección de la Reina de la Nieve, el concurso de hacheros, la carrera de mozos y otras actividades que fueron características de la fiesta durante muchos años y se habían abandonado.

El municipio dice que no tuvo denuncia y desconocía la restricción

Este medio consultó al subsecretario de Inspección General del municipio, Fabián Llacer, quien aseguró que no tuvieron denuncias por ese tema y que tampoco le constaba la prohibición. “Tengo que mirar bien si está en vigencia -aseguró-. Desde que estoy en el área, hace seis meses, jamás se sancionó ningún tipo de pirotecnia en espectáculos deportivos o sociales”.

El secretario de Turismo, Sergio Herrero, aportó información aportada por los responsables del montaje de los espectáculos, quienes afirmaron que los fuegos artificiales empleados no duraron más de dos minutos fueron “de bajo impacto sonoro”. Señalaron que los productos utilizados “entran dentro del rango permitidos dentro de los 70 decibeles” y que “cualquier sonido de un show musical supera ampliamente ese rango”.

Suárez señaló que cada fin de año, para las fiestas, el municipio realiza campañas de prevención y recuerda que está prohibido. “No sé cómo van a salir a decirlo ahora después de lo que hicieron en la fiesta. No debió haber ocurrido esto. Y Parques Nacionales también debería actuar”, opinó.

La pirotecnia afecta a personas con trastornos de espectro autista

Dijo que las personas con trastornos del espectro autista, “aunque no todas”, suelen tener hipersensibilidad auditiva y sufren un perjuicio serio con los ruidos de altos decibeles. Más aun cuando son sin previo aviso.

En su opinión, “aunque esté prohibido, tendrían que haberlo anticipado para evitar el mal momento”, y puso como ejemplo las advertencias previas que realiza Protección Civil cuando hay detonaciones en el cerro Catedral para prevenir avalanchas. “Si tenés una persona hipersensible en tu familia entendés lo que te digo”, sostuvo la mujer.

Suárez también cuestionó que su denuncia fue reflejada ayer en el medio digital ANB de esta ciudad, pero “a las 24 horas bajaron la nota”, en lo que interpretó como un episodio de censura, condicionado por presiones del gobierno municipal.

Y también contrastó la línea seguida por la actual gestión con la asumida por Gennuso. “En la gestión anterior fuimos a pedir que no haya pirotecnia y lo respetaron -recordó-. El punto es tener empatía, pensar en los otros. Pero hay tanta impunidad…”