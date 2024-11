Interna en el Deliberante de Cipolletti: una concejal del PRO pidió separarse de la CC ARI

Cambia Cipolletti, la versión local de la alianza electoral Cambio Río Negro, afronta hoy una disputa que involucra a sus representantes en el Concejo Deliberante. El pedido de pedido de conformación de un monobloque del PRO generó tensiones con la Coalición Cívica ARI.

Todo comenzó cuando la concejal del partido amarillo, Ana Nápoli —cercana a la figura del diputado Aníbal Tortoriello—, solicitó conformar su propio espacio dentro del Legislativo. Según expresó en una carta elevada a la presidenta Karina Álvarez, adujo diferencias de trabajo con los otros dos ediles de la CC ARI, María José Manonelles y Oscar Andrés Langowski.

«Lamentablemente nunca pudimos funcionar como bloque. Transcurrido todos estos meses y sin lograr mi objetivo de trabajar en equipo, presenté mi decisión de separarme«, comentó Nápoli en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

La situación estalló la semana pasada luego de que la presidenta del cuerpo le comunicara a la edil que no daría lugar a su pedido. «Karina Alvárez me comunicó que había resuelto no autorizar la division. Me dio fundamentos inconsistentes, como que no quería que se visiblizara desde afuera una división dentro del Concejo, cosa que nunca ocurrió. No es un tema personal, sino político«, detalló.

Nápoli comentó que aún se encuentra a la espera de una respuesta formal por parte de las autoridades del Legislativo y no descarta llegar una posible instancia judicial en caso de no obtener avances. «El motivo, a mi entender, es porque soy de la oposición. Justamente en defensa de los votantes que eligieron a esta rama, necesito trabajar en forma de bloque unipersonal para dar respuestas a los vecinos», agregó.

Por otra parte, la concejal del PRO explicó que la articulación con el ARI nunca se concretó tras la conformación de la alianza electoral en 2023. Asimismo, mencionó otras discrepancias con el partido de Elisa Carrió en la provincia.

«Podemos tomar como ejemplo lo ocurrido en la Legislatura, donde el ARI fue el primero que se retiró del bloque. O, incluso, en Concejo Deliberante de Regina. Parece que es un criterio que adoptan«, amplió.

Interna en el Deliberante de Cipolletti: la respuesta de la CC ARI

«Habría que prenguntarle cuándo formó parte del bloque, porque nunca le interesó trabajar en equipo. Nos señala como culpables, pero estaría bueno que diga cuál es el partido político al que pertenece. La semana pasada dijo que la gente que hoy está conduciendo el PRO que no la representa», respondió María José Manonelles (CC ARI) ante la consulta de este medio.

La concejal mostró sus malestar por las declaraciones de Nápoli hacia su partido, pero aseveró que continúa abierta a lograr una verdadera articulación dentro del bloque Cambia Cipolletti. «Ante el comunicado de Karina, quien tiene la potestad de determinar o no la división, me acerqué y le propuse que nos pongamos a trabajar. Pero en vez de eso denunció públicamente y nos salpicó a todos», expresó.

Según especificó Manonelles, su compañera de banca nunca participó de reuniones u otras instancias de diálogo. «Las oportunidades siempre estuvieron, pero hay que tener voluntad de querer participar«, agregó.

La concejal del ARI le reclamó a Nápoli que «diga la verdad» y solicitó encausar los esfuerzos para lograr aportes constructivos a la comunidad. «En el estado de la política actual, donde se construye un nuevo paradigma, tenemos que ser consecuentes con lo que la gente necesita«.

En referencia al accionar del ARI en Río Negro, Manonelles consideró: «Evidentemente hay una cuestión que no pueden resolver con el ARI, pero vuelvo a lo mismo. Sentémosnos en una mesa y charlemos. Están con una interna encarnizada entre ellos y nos quieren salpicar a nosotros«.

Por última, fue enfática al asegurar que la posibilidad de diálogo continúa abierta. Sin embargo, hizo una salvedad: «Nadie que está detrás de Tortoriello le importa contribuir«.