Vaca Muerta, entre el salto exportador y el interés internacional: qué dejó el día 2 de la AOG Patagonia 2026

Vaca Muerta ya es impactante, pero lo que viene será un verdadero salto de escala. Con estas u otras palabras, esa fue una de las conclusiones más repetidas en los pasillos y los puestos de la Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026 que ayer tuvo su segunda jornada en el espacio Duam de Neuquén.

Horacio Marín, el CEO y presidente de YPF, dio argumentos para mantener ese pronóstico y afirmó que de concretarse los proyectos exportadores en marcha o por iniciarse, la Argentina va a recibir ingresos por más de 58.000 millones de dólares en el mediano plazo.

El ejecutivo de la petrolera de bandera repasó el presente de su compañía y de la industria en el stand de Diario RÍO NEGRO, en el que destacó que firma de mayoría estatal está cerca de alcanzar los 250.000 barriles día de producción.

«Esto se va para arriba»

“No cabe ninguna duda que esto se va para arriba, estamos aumentando la actividad, estamos haciendo cuentas y tenemos más de 1.500 personas más de las que teníamos el año pasado en lo que es rigs, set y estamos subiendo la producción”, aseguró.

En palabras de Marín, la intención de YPF es pisar el acelerador. Afirmó que el número que se logrará en diciembre del año que viene “va a ser importante”. Y marcó que para aumentar la producción también se deberá trabajar en las propuestas para incrementar la exportación, en especial para el crudo y el GNL, donde la empresa ya tiene un rol fundamental en el proyecto argentina LNG.

También se refirió al papel de la compañía en la determinación de los precios de los combustibles, reiteró que lo que se aplicó fue un buffer y marco que si bien la petrolera “ayudó”, también “deberá cobrar la ayuda que dio”.

Sobre su futuro una vez que se alcancen las metas fijadas, adelantó que tiene la intención de “abrir la válvula en 2031 y poder tomarme vacaciones con mis nietos”.

Estados Unidos presente en Vaca Muerta

El potencial de Vaca Muerta no solo fue destacado por los ejecutivos de las operadoras con actividad en la formación, sino también por la política e incluso la política internacional, que estuvo representada ayer por el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas.

El diplomático se hizo presente en el evento organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y realizado por Messe Frankfurt Argentina alrededor de las 16. En el predio visitó el stand de YPF y luego se dirigió a los puestos que instalaron las principales empresas norteamericanas con presencia en la cuenca y la industria.

Lamelas había pasado más temprano por el centro de convenciones Domuyo donde disertó en un evento de la Cámara de Comercio de Argentina Texas y defendió el apoyo del gobierno de Donald Trump al que encabeza Javier Milei.

“Estados Unidos seguirá apoyando a la Argentina si va hacia la derecha, no hacia la izquierda«, afirmó.

Su recorrida por la AOG Patagonia 2026 estuvo signada por un fuerte operativo de seguridad. En un breve diálogo con Diario RÍO NEGRO, el funcionario no ahorró elogios para Vaca Muerta y afirmó que se trata del “nuevo motor energético” del país.

“Le va a traer mucho beneficio a los argentinos, por eso estoy aquí”, remarcó. Y añadió: “Neuquén es la puerta de entrada de Vaca Muerta. Queremos seguir reforzando el vínculo entre Argentina y Estados Unidos».

Lo que viene

El incesante ritmo de trabajo que caracteriza a la feria también se verificó en el stand de Diario RÍO NEGRO y su transmisión en vivo, por la que pasaron voces relevantes como Emiliano Weber, director comercial de Galileo Technologies; Rodrigo Arias, gerente de Nuevos Negocios de NAO; Patric Souyris, socio gerente de Tecnodiesel; y la intendenta de General Roca, María Emilia Soria.

La agenda continuará hoy con la segunda jornada del encuentro con los CEOs desde las 17:30 con las exposiciones de Adrián Martínez (Calfrac), Patricio Withney (SLB), Andrea Previtali (Tenaris) y Héctor Gutiérrez (Halliburton). También estarán Ricardo Markous de Tecpectrol y Julián Escuder de Pluspetrol. Luego será el turno de Horacio Pizarro de TGN, Oscar Sardi de TGS y Ricardo Hösel de Oldelval. Para el cierre los disertantes serán Adolfo Storni (Capex) y Horacio Bustillo (Pecom).