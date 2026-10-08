Mariano Gaido: el nuevo Parque Industrial «es el programa de inversión más importante de la historia de la ciudad»

El intendente Mariano Gaido aseguró que el Parque Industrial Capital (PIC) superó las expectativas iniciales y confirmó que se ampliará de 1.000 a 2.000 hectáreas. En diálogo con el Panorama Informativo de radio RÍO NEGRO, destacó los beneficios impositivos para las empresas, nuevas fechas de inscripción y aseguró que el desarrollo permitirá generar 25.000 puestos de trabajo.

Gaido contó que la construcción del nuevo complejo industrial representa una inversión histórica para la ciudad y destacó la respuesta del sector privado, que llevó al municipio a duplicar la superficie prevista inicialmente.

«En los 122 años de historia de Neuquén, es la primera vez que hay una inversión tan importante para el sector privado, para que se instalen empresas y generen empleo neuquino», afirmó el intendente, quien definió la iniciativa como «el programa de inversión más importante de la historia de la ciudad».

Otras 300 empresas interesadas en el Parque Industrial Capital

El jefe comunal explicó que la convocatoria inicial recibió 606 inscripciones de empresas. Además, señaló que otras 300 firmas manifestaron el interés de incorporarse al proyecto. El 1 de febrero de 2027 se abrirá la nueva inscripción.

Ahora, en el streaming de @rionegroradio con las novedades de Neuquén y los proyectos que impulsan su crecimiento, especialmente el nuevo Parque Industrial, clave para inversiones y generar empleo. ¡Gracias a Mauricio Silvestrini, Rocío Suarez y equipo de Panorama por recibirnos https://t.co/QEYL5ACIkI — Mariano Gaido (@MarianoGaidoOk) October 8, 2026

Ante ese escenario, confirmó que el parque pasará de las 1.000 hectáreas anunciadas originalmente a una superficie proyectada de 2.000 hectáreas. Según precisó, las empresas que participaron de la primera convocatoria solicitaron en conjunto 1.372 hectáreas.

Uno de los principales incentivos que destacó Gaido es el régimen de promoción industrial que el Ejecutivo municipal enviará al Concejo Deliberante. La propuesta contempla beneficios impositivos durante diez años y la comercialización de terrenos a valores inferiores al 50% del precio de referencia.

El intendente anticipó que el próximo martes se notificará a las empresas inscriptas el valor del metro cuadrado y explicó que la medida forma parte de una política destinada a facilitar las inversiones privadas.

Mariano Gaido: «Es el programa de inversión más importante de la historia de la ciudad». Foto Emiliano Ortiz.

El jefe comunal también vinculó estos incentivos con el anuncio realizado por el gobernador Rolando Figueroa sobre la eliminación de Ingresos Brutos para empresas que incorporen trabajadores neuquinos a partir de 2028.

“Con Rolando apostamos muchísimo. Hemos puesto todo para que este parque industrial sea el más importante de la República Argentina, pero además para que el sector privado tenga la protección y las condiciones con la quita de los impuestos de la ciudad de Neuquén”, señaló.

Cuándo serán las primeras inauguraciones

Gaido adelantó que la primera etapa del parque se inauguraría entre agosto y septiembre de 2027. Detalló que las obras ya comenzaron y que el municipio trabaja en simultáneo en la infraestructura necesaria para el funcionamiento del predio.

Según detalló, avanzan los accesos y se encuentran en proceso de licitación las calles internas, los desagües pluviales y el cerramiento. Además, indicó que ya se licitó la línea eléctrica de alta tensión y que se trabaja en la conectividad vial a través de la Ruta Provincial 67.

También anticipó que el predio contará con transporte público, servicios de limpieza y conectividad de fibra óptica, para lo cual el municipio trabaja en un acuerdo con CALF.









