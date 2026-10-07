Mariano Gaido y Rolando Figueroa amplían el Parque Industrial Capital, que proyectan como «el más grande del país»

Gaido y Figueroa, junto a funcionarios municipales y provinciales, en la presentación del plan de ejecución del Parque Industrial Capital. (Foto: Florencia Salto)

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, y el gobernador Rolando Figueroa anunciaron la ampliación del Parque Industrial Capital (PIC) y la apertura de un nuevo registro de empresas a partir del 1° de febrero de 2027, durante la presentación del plan de ejecución del desarrollo ante empresarios. Desde el municipio lo proyectan como el más grande del país y como uno de los principales motores del desarrollo económico y la generación de empleo en Neuquén.

La decisión responde a una demanda que superó lo previsto: 606 empresas se anotaron en la primera convocatoria y pidieron 1.372,5 hectáreas, cuando el municipio había puesto en desarrollo unas 1.000, según los datos oficiales presentados en el acto.

En el mismo acto, Figueroa anticipó que a partir de 2028 la Provincia prevé eliminar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para las empresas que incorporen trabajadores neuquinos, con un control basado en la información del Régimen de Información de Empleo (ReIDE).

Gaido y Figueroa anunciaron la ampliación del Parque Industrial Capital ante empresarios neuquinos

«Tomamos la decisión con el gobernador Rolando Figueroa: vamos a ampliar y vamos a llevar adelante un nuevo registro a partir del 1° de febrero del año que viene«, anunció Gaido. «La intención es que ninguna empresa neuquina, ningún empresario, ningún comerciante quede fuera del parque industrial», agregó.

(Foto: Florencia Salto)

En la misma línea, la secretaria de Jefatura de Gabinete municipal, María Pasqualini, destacó el perfil de las firmas inscriptas: «Son empresas neuquinas que van a generar empleo genuino para las neuquinas y para los neuquinos».

Figueroa destacó el trabajo conjunto con el municipio. «Es maravilloso poder estar hoy trabajando codo a codo con el municipio que representa a la ciudad más importante del sur argentino«, expresó el gobernador.

LO QUE ESTÁ PASANDO EN NEUQUÉN NO PASA EN NINGÚN LUGAR Participamos de la presentación del Registro de Empresas Neuquinas que van a operar en el Parque Industrial Capital. Es muy importante el trabajo que hacemos junto al municipio para generar condiciones de inversión y empleo para los neuquinos. El nuevo parque ofrece a la empresas neuquinas beneficios fiscales municipales por 10 años. El RIGI amplió beneficios para la energía y, desde la Provincia, con Invierta Neuquén, avanzamos, a partir del RIDE, hacia el 0% de Ingresos Brutos en 2028 para quienes generen empleo neuquino. Pero lo mas importante es cómo todo esto impacta en el metro cuadrado y se transforma en oportunidades para los neuquinos. Para eso trabajamos, para generar más oportunidades para los neuquinos. October 7, 2026

«Esto no es un desafío de un grupo ni de un partido político. Lo que estamos viviendo hoy en Neuquén es un desafío generacional», sostuvo Figueroa.

Qué dijeron los empresarios neuquinos sobre el Parque Industrial Capital

Desde el sector privado, Daniel González, secretario de la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén (ACIPAN) y vicepresidente de Centro Pyme ADENEU, afirmó que el proyecto «permitirá a las pymes neuquinas crecer y diversificarse».

A su vez, Mauricio Uribe, titular de la Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén (FECENE), valoró «el trabajo conjunto y la concreción de proyectos, especialmente el parque industrial, para que Neuquén crezca de forma ordenada y con mejores costos».