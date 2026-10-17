Parque Industrial Neuquén: el intendente Mariano Gaido envió las exenciones impositivas al Deliberante

El proyecto oficial de exención al cien por ciento de tasas municipales para los empresarios que compren tierras en el nuevo Parque Industrial Neuquén (PIC) recaló en el Deliberante y se analizará en la comisión de Legislación. El proyecto prevé diez años libres de tributos municipales y beneficios para la radicación de las flotas de vehículos, con exigencias a los empresarios para mantener el régimen de bonificación tributaria.

El proyecto enviado por el intendente Mariano Gaido ingresó el jueves. Según los anuncios oficiales, más de 600 empresas están interesadas en radicarse en el PIC, se preinscribieron en el registro a que convocó la comuna y otras 300 dieron a conocer su interés al Ejecutivo cuando venció el primer plazo de presentación.

Los empresarios que se registraron como interesados en el PIC, pidieron espacio en el nuevo ejido por más de 1.300 hectáreas (foto archivo Florencia Salto)

En febrero 2027, el gobierno municipal anunció que se abrirá un nuevo registro para las firmas que no fueron anotadas en el primer llamado. El expediente con el pedido de autorización para la operatoria, todavía no se giró para la aprobación del cuerpo legislativo.

Los detalles del proyecto

La creación de un régimen de incentivos tributarios será para exenciones y bonificaciones de tributos con condiciones: por vigencia de la ley 3502 deben contratar personal que en un 70% deberá estar radicado en Neuquén capital al menos desde hace dos años.

En una primera etapa de asentamiento industrial, las empresas accederán por cuatro años a tarifas cero para tasas vinculadas al asentamiento fabril, como derechos de edificación y mensura, la tasa por servicios a la propiedad inmueble, la de inspección e higiene de baldíos y obras interrumpidas, servicios de iluminación y la contribución al CAN. También bonificaciones por radicar la flota de vehículos, con el boleto de compra venta.

A partir de la solicitud de licencia comercial, tendrán 10 años de exenciones impositivas vinculadas a la habilitación del negocio, como la tasa de seguridad e higiene, publicidad y propaganda, uso de espacios públicos y uso de espacios privados municipales.

Para los primeros beneficios, los dueños de las empresas están obligados a presentar el proyecto de obra en el primer año y concluirla en un plazo de cuatro, con la suscripción del boleto de compra venta y la gestión de la licencia comercial. Luego de obtenida la licencia, rigen los 10 años de beneficios de la segunda etapa.

Patentes gratis

El programa especial de beneficios para el PIC estableció un régimen especial de incentivo a la radicación vehicular, consistente en un «diferencial» en la alícuota en la tarifaria municipal para los vehículos de la firma, luego de que compren el terreno en el PIC.

«Las empresas beneficiarias deberán acreditar, como mínimo, que el 70% del personal afectado a la actividad» en el complejo industrial del nuevo ejido, está compuesto por personas radicadas en Neuquén desde hace más de dos años.

Cuándo se vota

El proyecto de exención impositiva para el PIC se envió el jueves al Deliberante y se tratará la semana entrante en la comisión de Legislación, confirmó Victoria Fernández (MPN), vicepresidenta del Concejo y a cargo de Legislación.

Agregó que se espera una segunda iniciativa vinculada al PIC que se relacionará con el armado del desarrollo industrial, con las empresas inscriptas y el planeamiento urbano industrial en la zona de meseta. La iniciativa se tratará, cuando lo envíe el Ejecutivo, en la comisión de Hacienda, debido a que el ofrecimiento empresario y los valores que se fijen para esa demanda, involucra la autorización al intendente Mariano Gaido para la venta de terrenos de la ciudad.

La última sesión del Deliberante de octubre será el 29 y la próxima se fijó el 5 de noviembre. El expediente que ingresó por el PIC se trataría antes o en conjunto con el presupuesto y la tarifaria 2027, que se abordará luego de que el ejecutivo envíe los números para el año entrante, antes del 31 de este mes.