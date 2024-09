Walter Cortés pidió poderes especiales al Concejo para continuar con las compras directas

El intendente Walter Cortés gobierna desde hace un par de semanas sin ordenanza de emergencia económica y decidió enviar al Concejo Municipal otro proyecto, de apenas un artículo, para prorrogar el régimen de compras directas y sin licitación. En los fundamentos sostuvo que se trata de una herramienta indispensable para “satisfacer las necesidades y resolver los problemas de la comunidad”.

Con un permiso similar, enmarcado por la Emergencia que tuvo una vigencia de seis meses, el intendente compró varias máquinas viales en subasta privada, camiones cero kilómetro y también una planta dosificadora de hormigón. Todo por un monto cercano a los 2.000 millones de pesos.

Ahora aspira a una nueva autorización para saltear la ordenanza regulatoria de las compras y contrataciones. Los bloques de oposición en el Concejo que ya adelantaron posición se inclinan por el rechazo.

En general lo ven como una continuidad de la Emergencia Económica, que cosechó evaluaciones negativas por la imposibilidad que se encontraron para controlar la gestión de Cortés en ese período, que cerró el pasado 5 de septiembre. Alegaron que la ordenanza aprobada en febrero previó una comisión de seguimiento “que nunca se reunió” y también obligaba al Ejecutivo a presentar un informe con 30 días de anticipación al vencimiento si pretendía asegurarse una renovación, que nunca llegó a sus escritorios. El intendente desechó esa vía y ahora va por un simple permiso para evitarse los llamados a licitación.

Argumentó que el gobierno precisa manejarse con “acciones expeditivas, teniendo en cuenta los flujos actuales de caja y los proyectados”, y también para dar “inmediatez en las respuestas pretendidas”. Dijo que “la demora en los procesos administrativos resulta perjudicial para el erario municipal”.

Señaló que la ordenanza de emergencia, ya caída, “ha sido fundamental para que el municipio pueda abordar problemas urgentes sin los retrasos habituales”. Insistió en que “la comunidad requiere inmediatez en los tiempos de respuesta”” y por eso se necesita dar continuidad “ a los proceso ágiles”, a fin de “recomponer las finanzas, la obra pública y los servicios” que debe prestar el municipio “sobre todo al tratarse de una ciudad turística”.

“Parece un manotazo de ahogado”

Aun con esa profusión de justificaciones, Cortés por ahora está lejos de conseguir los ocho votos que necesita para aprobar la ordenanza. El bloque oficialista tiene solo tres concejales.

Facundo Villalba (Primero Río Negro) dijo que el proyecto “no tiene ningún sentido”, sostuvo que con la gestión de la Emergencia Cortés “no estuvo a la altura” y opinó que el nuevo intento de continuar con las compras directas “parece más bien un manotazo de ahogado. Y si no consigue la aprobación va a decir después que no lo dejan gobernar”.

Para Villalba, el nuevo intento “es peor que la Emergencia, porque no prevé ningún control”. Recordó que las compras de máquinas efectuadas este año “están discutidas, y con investigaciones en el Contralor para ver si no pagó sobreprecios”. Opinó que “e como si el intendente ahora dijera ´voy a hacer lo que quiero, confíen en mí’. Es difícil entender quién puede acompañar esto que no sea del oficialismo”.

Roxana Ferreyra (Nos Une) tampoco está de acuerdo con el proyecto. Aseguró que con la Emergencia Económica “se generaron muchas dudas sobre compra de maquinarias, faltaron informes técnicos, y falló la comisión de seguimiento”.

En términos parecidos, Julieta Wallace dijo que si Cortés quiere apelar a la contratación directa ya existen mecanismos, puede invocar razones de urgencia y tramitar la autorización del Tribunal de Contralor. Pero recordó que esa debe ser “la excepción y no la norma general”.

Dijo que el intendente anterior Gustavo Gennuso empleó en forma sistemática las compras directas durante años, sin ordenanzas habilitantes.

“Normalizar el municipio es mucho más que permitir la contratación directa” opinó Wallace, y recordó que hasta hoy en el municipio no se conoce con precisión cuál es la deuda que dejó el gobierno anterior por las contrataciones de alquiler de maquinaria con la firma OPS.