Walter Cortés insiste con la emergencia y se quejó que “todo pase por el Concejo”

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, aseguró hoy que insistirá con la prórroga de la emergencia económica que vence el 5 de septiembre y, ante las advertencias de rechazo de concejales opositores, pidió el apoyo, al tiempo que se quejó que “todo pase por el Concejo”, algo que alentó modificar con la reforma de la Carta Orgánica que será en 2027.

La emergencia económica fue aprobada en febrero, por un plazo de seis meses, pero para su prórroga tiene una exigencia el Ejecutivo de presentar un informe y justificación 30 días antes del vencimiento, algo que no ocurrió. Por eso concejales opositores anticiparon sus reparos.

Hoy Cortés volvió con el tema ante la prensa, al inaugurar el parque recreativo Cerro Lindo, en el acceso al cerro Otto, y afirmó que va a presentar el proyecto de emergencia y lo fundamentó con dos juicios por 3 millones de dólares que deberá pagar el municipio por demandas que se iniciaron en la gestión anterior.

“Si no tenemos emergencia no tenemos posibilidades para poder negociar esos juicios y sin emergencia van a embargar las cuentas y si embargan las cuentas no vamos a poder pagar los sueldos, ni mantener la municipalidad”, señaló el intendente que pidió el voto de “confianza” a los concejales con quienes dijo que mantendrá conversaciones en los próximos días.

Minutos más tarde de pedir el voto a los concejales, el jefe comunal cuestionó el sistema actual que obliga a trasladar al Concejo Deliberante las decisiones para su ratificación y dijo que debería ser modificado en la reforma de la Carta Orgánica que correspondería en 2027 para lograr una norma “más dinámica porque es lo que requiere nuestro pueblo”.

“El intendente tiene poco poder, todo lo hecho tiene que pasar por el Concejo”, cuestionó Cortés y asoció esta situación a la “burocracia” que existe en el municipio para cada decisión, como por ejemplo la compra de equipamiento e insumos que demora meses.

Cortés puso en agenda la reforma de la Carta Orgánica que llegará al final de su mandato y pidió “participación” para revisarla porque la actual “nos encierra y lo único que hace es generar burocracia”.