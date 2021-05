Neuquén repetirá la vacunación sin turno contra el coronavirus

Unas 3.000 dosis se aplicaron sólo en el Ruca Che durante las jornadas de vacunación a demanda que el ministerio de Salud de la provincia organizó en un operativo destinado a personas de más de 60 años o personas con patologías considerada de riesgo frente la Covid-19.

"Cuando terminamos ayer, el personal de Salud nos dijo que se va a repetir en función de la disponibilidad de dosis, y que la modalidad fue un éxito, que lo pudimos comprobar", dijo la secretaria de Ciudadanía, Luciana De Giovanetti.

Más de 60 agentes municipales del área de Ciudadanía y de Relaciones Institucionales fueron destinados el jueves y viernes al acompañamiento de la vacunación organizada por el ministerio de Salud. "Fue la satisfacción de acompañar al personal de Salud con la atención de vecinas y vecinos; la verdad es que es incansable el trabajo que hacen, están agotados, y acompañar en la logística es lo menos que podemos hacer", sostuvo la funcionaria.

Detalló que estuvieron en los vacunatorios dos horas antes, porque si bien inició a las 8, había personas con anticipación. En el estadio Ruca Che, el jueves, la fila comenzó a armarse a las 4 de la mañana.

"Había muchos adultos mayores que no se habían inscripto, y que se terminaron de convencer de la necesidad de vacunarse, vimos mucha gente de más de 80, gente que tenían un teléfono que no atendían, o que les fue mucho más fácil venir ahora quela inscripción on line y esperar un llamado", describió.

En la espera del jueves, algunos adultos mayores comentaron que recibieron el llamado justo cuando estaban trabajando o haciendo una tarea y "no llamaron más"; luego había también jóvenes, personas con discapacidad y docentes, que eran personas de riego ante un contagio pero se habían anotado para el turno de los maestros, sin embargo, no funcionó el llamado con tanta celeridad y se aprovechó el jueves para cumplir con la inmunización.

De Giovanetti indicó que el jueves se aplicaron 1.400 dosis y el viernes 1.500; con personas que llevaban preparado su DNI , los certificados médicos en caso de las personas menores a 60 con comorbilidades y algunos que no tenían hecho el cambio de domicilio, con un servicio que acreditara la residencia en la capital.

"La logística anduvo bien, en una hora se vacunó más de 1.400 personas; nosotras estábamos afuera indicando lo que se necesitaba para ingresar, el ingreso ordenado al Ruca Che primero y a los boxes de vacunación luego", dijo. En total hubo 6 boxes de aplicación, mayoritariamente de la Sputnik V.

"La alegría que demuestra la gente que sale de la vacunación, es importantísima también, se van contentos y con esperanza. Se deja todo registrado,", destacó.

Salud repetirá la convocatoria a demanda esta semana, según la disponibilidad de dosis (foto gentileza)