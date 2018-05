Apelarán el fallo que benefició al club de Motocross por el daño en la barda

“La jueza no puso en duda que hubo daño, dice que no sabe quién lo produjo; y por eso vamos a apelar, porque fuimos por un amparo y salimos desamparados”, dijo Rubén Gómez, integrante de la multisectorial Bardas Norte. La organización había presentado, junto a la Defensoria del Pueblo, un amparo para que cesen los destrozos en un sector de la barda.

La magistrada declaró “abstracto” el reclamo que acusaba al club de Motocross de buscar anexar a la pista, un sector aledaño en el que se hicieron trabajos, con daños en el ambiente, según la presentación.

Gómez aseguró que insistirán con el pedido. “Pensamos que la jueza no leyó nuestro alegato. Lamentablemente la magistrada que instruyó esta causa se jubiló y la jueza María Eugenia Grimau recibió todo, pero en las audiencias había quedado en claro la magnitud del daño y que había que remediarlo”, dijo Gómez.

Destacó que Grimau “declaró en abstracto como que acá no pasó nada, que el club de Motocross no va a usar ese espacio y que la municipalidad impidió que continuara; pero eso no fue lo que se pidió: pedimos solucionar el daño impactado, que es más de 3 hectáreas”, sostuvo.

Recordó que “hubo daño y esto no lo pone en duda la jueza, que reconoce que la intervención la hace la municipalidad. Está la convalidación de los peritajes de la UNCo que contabilizan el daño ambiental en el escurrimiento del agua; y sorpendentemente la jueza Grimau no ordena ninguna medida para remediar el daño que está afectando a vecinos aguas abajo, por eso vamos a apelar”, planteó Gómez.