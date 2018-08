Cincuenta cuadras del centro convivirán con carriles exclusivos

Cincuenta cuadras del centro de la ciudad convivirán con carriles exclusivos para colectivos. En agosto el municipio comenzará las obras sobre calles Belgrano-Alderete, Tierra del Fuego y Mitre-Sarmiento.

Con esto la ciudad perderá 368 espacios para estacionar, de los cuales 242 se encuentran dentro del área de la concesión del sistema de estacionamiento pago.

Estos carriles se conectarán con el Metrobús a la altura de calle Colón. Por allí circularán 12 ramales de la empresa Autobuses Neuquén.

El lunes 6 comenzará la poda de los árboles que estén ubicados a los laterales de los nuevos carriles. El paso de los colectivos ocupará cuatro metros de calle y se eliminará el estacionamiento sobre la mano derecha de Belgrano (desde Colón al este), Alderete, Tucumán, Tierra del Fuego, Mitre y Sarmiento hasta el cruce con Ignacio Rivas.

Serán 368 lugares de estacionamiento en la margen derecha donde ya no se podrá estacionar; 242 corresponden a la concesión de la empresa SAEM y por ahora no está previsto afectar otra zona en su reemplazo, según aseguró el subsecretario de Transporte y Tránsito, Fernando Palladino. Habrá algunas cuadras en las que no se podrá estacionar en ninguna de las dos márgenes: en Alderete entre avenida Argentina y Santa Fe y en Belgrano entre Brown y avenida Argentina.

Se indicó que se acondicionarán dársenas especiales para los hoteles y los frentistas tendrán permiso para circular por este lateral que para el resto de los vehículos estará vedado. El carril preferencial será sólo para colectivos y ambulancias.

Las obras

“No son de gran envergadura pero que requerirán cortes y restricciones: habrá que pintar la zona de exclusividad, se redistribuirán los paradores cada 400 metros, se realizarán dársenas para los sectores de hotelería y obras de cordones o badenes; calculamos que en unos cinco meses estará listo junto con el Metrobús”, dijo la subsecretaria de Obras, Mariel Bruno.

El secretario del área, Guillermo Castejón, destacó que será el “anillo de circulación” oeste – microcentro - oeste, donde el pasajero con el mismo boleto, podrá llegar de un punto a otro de la ciudad, tras subir a una unidad en un extremo de la ciudad y transbordar para ir hasta el bajo neuquino, ó viceversa. Las obras tendrán un costo de más de 22 millones de pesos.

Por el Metrobús circularán 10 ramales, también es exclusivo para el transporte público pero la unidad va por el centro de la calle, está delimitado con cordones cuneta y su trazado total incluye más de seis kilómetros desde Novella y Necochea hasta el inicio de la avenida del Trabajador. Tanto los preferenciales como el Metrobus estarán terminados en cinco meses.