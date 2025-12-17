PSG campeón de la Copa Intercontinental tras vencer a Flamengo por penales

Paris Saint-Germain se consagró campeón de la Copa Intercontinental de la FIFA tras derrotar a Flamengo por penales, luego de igualar 1-1 en los 120 minutos disputados en el Ahmad Bin Ali Stadium de Qatar. Los goles en el tiempo regular fueron convertidos por Khvicha Kvaratskhelia para el conjunto parisino y por Jorginho, de penal, para los cariocas.

La final se resolvió en una tensa tanda de penales, en la que ninguno de los dos equipos mostró eficacia y en la que Matvey Safonov se erigió como el gran héroe. El arquero ruso solo cedió el primer remate, ejecutado por Nicolás De la Cruz, y luego atajó los cuatro siguientes para sellar la consagración: a Saúl Ñíguez, Pedro, Léo Pereira y Luiz Araújo.

Por su parte, Agustín Rossi le contuvo el cuarto penal a Bradley Barcola. El arquero argentino llegaba a la definición con un registro de ocho penales atajados sobre 19 ejecutados con la camiseta de Flamengo. En esta tanda detuvo uno de los cuatro remates que recibió, mientras que Ousmane Dembélé falló el suyo al enviar la pelota por encima del travesaño.

El título significó la primera Copa Intercontinental en la historia del Paris Saint-Germain, en su primera participación en el certamen tras haberse consagrado campeón de la Champions League por primera vez este año, en la final ante Inter. La consagración llegó meses después de la derrota frente a Chelsea en la final del Mundial de Clubes 2025, disputado en Estados Unidos, donde el conjunto francés cayó por 3-0.

Los comandados por Luis Enrique cerraron un año excepcional. Además de la Champions, la Copa Intercontinental y el sucampeonato en el Mundial de Clubes, se consagraron campeones de la Ligue 1, la Copa de Francia, el Trofeo de Campeones francés y la Supercopa de Europa.

Flamengo, en tanto, cerró una temporada prácticamente excelente. El conjunto carioca se coronó campeón de la Copa Libertadores el 29 de noviembre ante Palmeiras en el Estadio Monumental de Lima, luego celebró el título del Brasileirão y sumó dos estrellas internacionales en la última semana: el Derbi de las Américas frente a Cruz Azul y la Copa Challenger ante Pyramids FC, ambas disputadas en el mismo estadio en el que se jugó la final.

La síntesis de los 120 minutos en Qatar

El partido tuvo a PSG como protagonista desde el inicio. A los 10 minutos del primer tiempo había encontrado la apertura del marcador con un remate de Fabián Ruiz, tras un error compartido entre De Arrascaeta y Agustín Rossi, pero el tanto fue anulado por el VAR porque la pelota había salido previamente al córner. A los 38, el conjunto parisino logró romper el cero con un gol de Khvicha Kvaratskhelia, que esta vez sí fue convalidado.

En el complemento, Flamengo llegó al empate por intermedio de Jorginho, de penal, luego de una infracción de Marquinhos sobre De Arrascaeta. Desde entonces, el PSG dominó el desarrollo del juego y aprovechó el desgaste físico del conjunto carioca, al que se le notó el cansancio tras una temporada extensa en la que, además de disputar la final de la Copa Libertadores, debió jugar dos partidos previos en Qatar, a diferencia del equipo francés.

El PSG tuvo las chances más claras para ganarlo, con una ocasión inmejorable desperdiciada por Marquinhos en el cierre del tiempo reglamentario y otra en el alargue, cuando Ousmane Dembélé remató apenas por encima del ángulo derecho de Rossi.