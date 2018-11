Demolieron “Kioscón”, un clásico de Neuquén

Ubicado en la diagonal 25 de mayo, el “Kioscón” es parte de la historia de todos los neuquinos. En los últimos tres años, una deuda que tenían con la municipalidad se fue acrecentando y como no les alcanzaba para seguir sosteniéndolo, lo cerraron finalmente en mayo pasado.

Sin embargo hoy, una cuadrilla municipal comenzó a derribarlo, como parte del arreglo al que llegaron con el municipio. El comercio llevaba 47 años en la ciudad y 26 en la diagonal.

“Yo agradezco que se me haya perdonado la deuda porque realmente no tenía cómo pagarlo. Pero me duele que lo hayan tirado abajo, podrían haberlo dejado como un monumento, como un recordatorio, un kiosko con muchos años, un espacio solidario, podrían haberle hecho una plaquita de los 47 años que estuvimos acá. Vimos todas las crisis del país”, afirma Sandra Barreiro, una de las dueñas.