La cronología del alambrado polémico en el barrio privado de Neuquén

16/12/2016: Vecinos denuncian venta de tierras vip

21/02/2017: Piden que devuelvan tierras fiscales

08/06/2017: Acusan a un country de ocupar la costanera Fuera de plano

10/06/2017: Quiroga dispuesto a dar marcha atrás con la venta de tierras a barrio privado

El intendente Horacio Quiroga aseguró que le restituirá a la ciudad el sector del golf que fue apropiado por el barrio privado Club Rincón de Campo. “Si no se puede vender, se debe desafectar y será restituida a la municipalidad de Neuquén”; sostuvo el jefe comunal. El intendente buscó bajar el perfil a la polémica que se generó a partir de que los vecinos organizados de Rincón de Emilio encontraron un expediente en el que el municipio aconsejaba vender las tierras que el barrio privado ya utiliza para el campeonato federado de golf. Se tratan de unas 3 hectáreas que fueron cedidas sin opción compra por ordenanza más otras 5 que el Rincón Club de Campo se apropio.

18/08/2017: Por ahora, el alambrado del barrio privado no se corre

En una alianza transitoria, Cambiemos y el MPN lograron mantener en pie la habilitación al Rincón Club de Campo para usar como propias las hectáreas del área protegida Parque Norte, donde funciona el exclusivo campo de golf. Concejales de la oposición no lograron imponer un proyecto para que las tierras retornen al dominio pública. Así por el momento el alambrado del barrio privado no se correrá ni un milímetro y el oficialismo tiene un tiempo más para ingresar al recinto una propuesta para venderla las tierras al barrio cerrado. Cinco votos con laboriosos argumentos no lograron vencer la férrea postura de Cambiemos y de la mayoría del bloque emepenista, que rechazaron la propuesta y fracasó la caducidad del acuerdo, que buscará la restitución de las tierras.

Te puede interesar / Por ahora, el alambrado del barrio privado de Neuquén no se corre