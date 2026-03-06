La Corrida de Cipolletti se vive a pleno: es incesante el desfile para retirar los kits en el CCC

Cipolletti está decididamente en modo Corrida. A 24 horas de la campana de largada para la edición 40, los participantes de la prueba familiar y de la prueba atlética desfilan por el Complejo Cultural para retirar el kit de la competencia. Hay más de 23.000 para repartir y por eso una multitud ya ganó la calle Fernández Oro y sus alrededores. «La fila llega a los 800 metros», dijo uno de los deportistas que esperaba tener sus elementos para el carrera.

El municipio, a través de la Dirección General de Deportes, insiste con la modalidad para retirar el kit. Denben acercarse con el código QR de la inscripción para retirar las remeras y/o DNI en mano. En caso de no poder concurrir personalmente, la persona que retire las remeras debe presentar su DNI y el QR de la inscripción.

Hoy será hasta las 22 y continuará mañana entre las 9 y las 15. Las competencias se pondrán en marcha a las 20 (los 4 kilómetros de la prueba familiar) y a las 21:30 (los 10 de la prueba atlética). Para más información ingresar a través de www.cipolletti.gob.ar.

El Museo Histórico, colmado

Una de las sorpresas para esta edición especial fue la inauguración del Museo Histórico de La Corrida Ciudad de Cipolletti, que tuvo una gran concurrencia el día de su apertura (jueves 5), pero hoy, en el segundo día, rompió con todos los récords en la jornada previa a la competencia.

Muchos de los que retiraron su kit después pasaron a ver la muestra de remeras, medallas, trofeos y una gran cantidad de «joyas de colección». Permanecerá abierto hasta el domingo y seguramente habrá pedidos para se extienda durante algunos días más.

El Museo fue montado en las instalaciones de la Sala de Artes Visuales del CCC y fue un gran acierto de los organizadores del municipio, que además de recibir un montón de donaciones, recopilaron material periodístico.