Mundial de motocross: una previa con mucha pasión y adrenalina en Bariloche

La jornada previa tuvo un cierre espectacular en el Centro Cívico con el show de Freestyle.

Un viernes intenso y con mucha actividad oficial fuera de pista fue la antesala del primer evento de la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Motocross. La presentación oficial de certamen, la palabra de los protagonistas en la primera conferencia de prensa del año y el sonido de los motores en el Paddock del Bariloche MX Race Track fueron algunas de las escenas que dejó la primera jornada en San Carlos de Bariloche.

El show de Freestyle y firma de autógrafos de los pilotos

Además, el día tuvo un cierre espectacular en el Centro Cívico de la ciudad con la firma de autógrafos y el show de Freestyle. El sábado arranca la acción en el Bariloche MX Race Track.

Los fanáticos se sacaron fotos con los pilotos en el Centro Cívico.

Lo mejor del Motocross Mundial volvió a Bariloche y los fanáticos lo saben. El público local la más cálida bienvenida a las figuras del MXGP, quienes a partir de mañana comenzarán la temporada 2026.

El show de freestyle y acrobacias deleitó al público presente en el Centro de Bariloche.

El primer contacto de los pilotos con el público local no pudo ser mejor ya que la firma de autógrafos y el show de freestyle se llevó a cabo en el atardecer de un día a pleno sol y con una temperatura ideal que, según los pronósticos, se mantendrá durante todo el fin de semana de carrera.

Una gran cantidad de espectadores pudo vibrar con el increíble show de freestyle y también conocer de cerca a los protagonistas del Mundial que llegaron de todas partes del planeta y mañana comenzará a acelerar en el Bariloche MX Race Track, a partir de las 9:15hs.