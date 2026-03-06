Los «asadores kids», la principal atracción en el inicio de la Fiesta del asado en Zapala, esta noche

El asado, la comida más tradicional que nos identifica como argentinos, comenzó a vivir su fiesta en Zapala, con la inauguración oficial de la 5º edición del Campeonato Nacional e Internacional de Asadores a la Estaca.

Entre 6 y 12 años tienen los menores que participan en esta nueva edición de la Fiesta del Asado.

Durante todo el fin de semana, casi 100 equipos participarán en las diferentes categorías del certamen, en un evento que incluye también clases magistrales de la mano de reconocidos chefs, la presentación de números artísticos, un variado patio de comidas y el Zapala Emprende, donde cerca de 200 emprendedores de toda la región estarán ofreciendo sus productos.

El gobernador Rolando Figueroa y el intendente Carlos Koopmann en la inauguración oficial del evento.

El puntapié inicial lo dieron el gobernador, Rolando Figueroa, y el intendente, Carlos Koopmann, con el encendido del fuego en el céntrico Paseo La Estación.

“Como zapalino, me genera un gran orgullo el crecimiento que ha tenido este evento, que organizamos desde el municipio con el apoyo del sector privado”, dijo el jefe comunal, remarcando que “se trabaja mucho a lo largo de todo el año, porque es una convocatoria que representa nuestra identidad y nuestra cultura, y que además permite motorizar a la economía local, como ocurre también con la Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades, el Corso de la Ciudad, y el Festival Patagónico de la Empanada”.

“Gracias a todas las familias zapalinas que nos acompañan, y a todos los visitantes, que a lo largo de los tres días llegan a nuestra ciudad, que hoy abre sus brazos generosos para recibirlos”, señaló Koopmann.

Primera vez que participan menores en la Fiesta del Asado e Zapala: la novedad fue festejada a quienes diseñaron el contenido de este evento.

Serios, concentrados… sin perder nunca la capacidad de diversió y lúdica de la propuesta de los organizadores de la fiesta para con los niños y niñas participantes, que no concursan.

Los más chicos, acompañados por un adulto, concitaron la atención

Después del acto de apertura, se dio paso a la principal novedad de esta cita gastronómica: el Asadores Kids, con 20 equipos participantes, integrados por chicos y chicas de 6 a 12 años, acompañados por un adulto.

Los pequeños se llevaron toda la atención de la primera jornada de un evento que cada año crece en convocatoria, y se lucieron cocinando el tradicional asado banderita a la parrilla, con guarnición.

En este caso, se trató de una actividad formativa y recreativa, que no tuvo carácter competitivo ni se estableció un orden de mérito.

“Decidimos incluir esta nueva categoría como un espacio de participación y recreación, pensando en fomentar la tradición del asado pero además promoviendo el trabajo en equipo y el aprendizaje”, dijo Koopmann.

Ellos y ellas, entre 6 y 12 años, se llevaron todas las miradas… varias veces tuvieron que hacer stop para posar para las fotos. Familiares, amigos y visitantes querían llevarse el registro de ellos.

Los premios que tendrán los ganadores

La actividad en el predio seguirá este sábado, a partir de las 9:30, con la competencia internacional de asadores, mientras que el plato fuerte del campeonato, tendrá lugar el domingo, desde las 7:30, cuando 55 equipos que llegaron de distintos lugares de Neuquén y de otras provincias del país, compitan para ver quién cocina el mejor costillar.

Este año, el ganador del campeonato nacional se llevará 3 millones de pesos; para el segundo puesto serán 2 millones de pesos, y para el tercero, 1.500.000.

En el caso del certamen internacional, quien obtenga el primer puesto, se quedará con 2 mil dólares de premio.

El jurado que elegirá a los mejores en esta quinta edición

Para evaluar a los participantes, habrá dos jurados, uno para el certamen internacional y otro para el nacional.

En el caso del campeonato internacional, las y los jurados serán las y los cocineros: Jorge Alvarado Ruiz, José Ortuño, Vianney Cortés Viguri, Alicia Robledo, Francisco Bianchi, Germán Caballero, Guillermo Busquiazo, Carmen Montenegro, Oscar Cerda y Ramón “Moncho” Vásquez.

Los ganadores del certamen nacional serán elegidos por: Madame Papin, Alicia Robledo, Germán Caballero, Mario Peretti, José Ortuño, Miranda Watson, Guillermo Busquiazo y Ramón “Moncho” Vásquez.

La actividad para este sábado

Este sábado, a partir de las 9:30, será el inicio del campeonato internacional, del que participarán 15 equipos de Argentina, Chile y Uruguay, estando previsto que la premiación sea a las 19:30.

Posteriormente comenzarán las clases magistrales, que brindarán reconocidos chefs regionales, nacionales e internaciones.

A las 20 será el turno de Academia Mexicana del Asado, con Vianney Cortés Viguri y Jorge Álvaro Ruiz.

A las 20:45, se podrá disfrutar de la clase sobre “Desposte y cortes del chivo”, con Cristian Sánchez, y a las 21:15 llegará la cocina neuquina con “Platos a base de chivo”, que ofrecerán los cocineros Ezequiel González y Claudio Abraham.

A 21:45, se hará el destape del tradicional curanto, a cargo de Madame Papin, Valentín Galdon Ritvo, Guillermo Busquiazo y Raíces del Pehuén.

Ya a partir de las 22, comenzará la presentación de números artísticos en el escenario principal montado en el predio, donde el primero en subir será el folclorista local, Guille Quiroz.

Le seguirán Gabriel y la Juntada, Los Entrerrianos Isondú, Las Flores de Yungai, y el cierre de la jornada, ya sobre la madrugada del domingo, será para Cristian y sus tejanos de la cumbia.

Los precios: para dejarse tentar y compartir en familia

En el predio, se podrá disfrutar de una porción de chivo por 28 mil pesos (incluye ensalada y pan), y este sábado, a partir de las 21, también se ofrecerá curanto, a 28 mil pesos.

En tanto el domingo, desde el mediodía, los asados que se vayan cocinando en la competencia nacional, se ofrecerán a la venta en los puestos cedidos a instituciones intermedias de la ciudad, como el club Don Bosco, el club Unión, la Iglesia Sagrado Corazón, y los talleres Don Bosco.

La bandeja con ½ kilo de asado con ensalada y pan, se venderá a 30 mil pesos, mientras que el kilo costará 45 mil pesos.

El gobernador neuquino y el intendente zapalino, en un momento de la inauguración de la Fiesta del Asado edición 2026.

Fotos: Prensa de Zapala