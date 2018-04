Tras seis años, todavía lucha por la identidad de género

“El 9 de mayo se cumplen seis años de la sanción de ley de Identidad de Género y parece increíble que uno tenga que estar llevando la ley en la mano”, asegura Benjamín Génova, un varón trans de 32 años, que debió solicitar la intervención de la Dirección Provincial de Protección al Consumidor para que la empresa que le provee el servicio de telefonía móvil reconociera su identidad de género, y modificara su nombre en la facturación.

En 2015 el joven realizó el cambio en su documento y partida de nacimiento en el Registro Civil, en función de su identidad autopercibida. Este trámite no altera la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponderle con anterioridad a la inscripción.

La ley no sólo habilita a realizar el cambio registral, sino que plantea que debe garantizarse un trato digno.

El nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados.

En este caso la empresa debió sustituir el nombre bajo el que se encontraba registrada la línea de telefonía móvil de Benjamín, conservando la titularidad y su número, pero eso no sucedió (ver aparte).

“Fui como quince veces o un poco más. En el 2016 llevé una nota especificando lo que era. Todas las veces me escanearon el documento, actualizado obviamente, hasta la partida de nacimiento a ver si me reconocían. Me hicieron llevar el papel actualizado de Anses, el de AFIP, para que ellos vieran que yo salía como Benjamín en todos mis datos. La realidad es que nunca me dieron bolilla”, cuenta.

Agrega: “De hecho es cómico porque yo llamo al 611 para que me tomen la consulta y he terminado dándole charla de identidad de género y diversidad LGBTI a las personas que me atendieron. La gente que te atiende generalmente no es de acá, son personas de otro país y no lo pueden creer, no están ni enterados, no saben que hay ley de identidad de género. Si hablas con algunos de acá es casi lo mismo porque no están enterados tampoco o por lo menos las personas con las que a mi me tocó hablar. Fueron más situaciones de discriminación que otra cosa. Cuando vos llegas te llaman por una pantalla con tu nombre y es lo peor que hay.”

Relevamiento

En las localidades de Neuquén y Plottier hay 85 personas trans, según el relevamiento poblacional que realiza en conjunto la Universidad Nacional del Comahue con organizaciones del colectivo LGBTI. El 78% realizó el cambio de identidad de género en su partida y DNI.

Sobre porqué la empresa demoró casi tres años en cambiar su nombre en la facturación, el joven sostiene: “para mí es primero desinformación, segundo pasa por la cuestión de la comodidad. Yo puedo no saber de algo, de ahí a no querer interesarme, no tener la voluntad de hacer algo. Las personas trans existimos y estamos en todos lados.”

No es la primera vez que Benjamín abre caminos. El 23 de octubre de 2015 fue el primero en realizarse una masculinización de tórax, que es la quita de la glándula mamaria y la reimplantación de la areola y el pezón en un tamaño y posición adaptada al tórax masculino, en el hospital Castro Rendón.

La ley 26.743 de Identidad de Género establece expresamente que deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su DNI. A su solo requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio, en los ámbitos público y privado.