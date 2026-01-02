Vaca Muerta acelera: las tres obras que buscan dar el salto exportador 

La creciente producción de Vaca Muerta se plasmó en números que marcó un giro de 180 grados en la balanza energética del país. En el último tiempo, la formación neuquina logró revertir un déficit calculado entre 5.000 y 7.000 millones de dólares pasando a un superávit 5.668 millones en 2024 y que podría superar los 7.000 millones para 2025.

En este contexto, las ampliaciones de gasoductos y oleoductos que las empresas de midstream tienen en cartera en Vaca Muerta serán clave para aumentar los saldos exportables que Argentina proyecta desde 2027 en adelante. En el caso del gas, la expansión del gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner) permitirá generar un nuevo ahorro de divisas al reemplazar importaciones.

Bajo este paraguas marchan los tres principales proyectos que nacen en la Cuenca Neuquina y que permitirán mejorar aún más este balance: Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), Duplicar Norte de Oldelval y la ampliación del Perito Moreno, una obra adjudicada a Transportadora de Gas del Sur (TGS).

Los proyectos

YPF lidera el principal proyecto de expansión para exportar crudo, en asociación con Vista Energy, Pan American Energy, Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol, Shell, Tecpetrol y Gas y Petróleo del Neuquén (GyP). La megaobra ya culminó la soldadura de la traza de 437 kilómetros que une Allen y Punta Colorada, mientras en paralelo avanza con las instalaciones de superficies y la planificación de las pruebas hidráulicas.

Con una histórica inversión de 3.000 millones de dólares, se espera que para noviembre de 2026 VMOS comience con las primeras exportaciones de petróleo que se estiman en 180.000 barriles por día, para alcanzar los 550.000 en 2027. Para llenar el ducto, el CEO y presidente de YPF, Horacio Marín, confirmó al Diario Río Negro que se necesitará poner en producción 2000 pozos de petróleo no convencional: “La actividad de YPF va a aumentar fuertemente. Tenemos que llegar a tres veces más la actividad, a unos 600 pozos por año”, sostuvo en una conversación exclusiva.

Marín reconoció que el cuello de botella estará en las boyas del puerto, pero confirmó que en noviembre de 2026 ya se podrán evacuar los primeros 180.000 barriles diarios provenientes de Vaca Muerta.

Por otro lado, Oldelval comenzó con la construcción del proyecto Duplicar Norte que apunta a dar salida al crudo proveniente del hub norte de Vaca Muerta donde se encuentran desarrollos como El Trapial de Chevron, Los Toldos II Este de Tecpetrol, Bajo del Choique de Pluspetrol y La Escalonada de Shell e YPF. Se trata de una de las obras de infraestructuras esenciales para poder evacuar todo el crudo proyectado en esa zona de Vaca Muerta que está en expansión y que será posible a través de su conexión con el Duplicar Plus que culmina en Puerto Rosales.

En este caso, el caño recorrerá 207 kilómetros desde Puesto Hernández en Rincón de los Sauces hasta Allen y tendrá una capacidad inicial de 200.000 barriles diarios mediante una inversión de 400 millones de dólares a cargo de Oldelval: “Es un ducto fundamental para poder evacuar ese hub y era parte del plan cuando hicimos el proyecto Duplicar porque sabíamos que aguas arriba se iba a generar un cuello de botella”, afirmó Ricardo Hösel, Ceo de Oldelval durante el Energy Day de EconoJournal.

La obra comenzó en julio pasado y prevé la puesta en marcha temprana para fines de 2026, mientras que la habilitación definitiva se proyecta para el primer trimestre de 2027. A través de la conexión con el Duplicar, inaugurado en abril de este año, el nuevo ducto permitirá incrementar las exportaciones de crudo desde Puerto Rosales.

Reducir importaciones de gas

En materia de gas, TGS ya inició los trabajos de ampliación del gasoducto Perito Moreno con miras a expandir el sistema que abastece a Buenos Aires y zonas del Litoral del país, pero que también permitirá proyectar el mercado regional del gas hacia Brasil a través del Gasoducto del Norte. La obra nació como una iniciativa privada que apunta a potenciar el sistema actual llevándolo de 21 millones de metros cúbicos diarios (Mmm3/d) a 35. De esta forma, permitiría reducir las importaciones de GNL en el invierno por unos u$s700 millones y dejar saldos exportables en el verano.

“La obra se divide en dos: la iniciativa privada que se realizará sobre el gasoducto Perito Moreno y que tiene un tiempo de ejecución de 18 meses. Es decir, que en el invierno del 2027 entendemos que vamos a estar ya operando con este volumen (de 35Mmm3/d)”, aseguró Oscar Sardi, CEO de TGS. “Después hay otro trabajo que demandará una inversión de algo más de u$s 200 millones que tiene como fin aumentar la capacidad de transporte estos 12 MMm3 adicionales para que el gas pueda llegar a Mercedes, desde allí conectar a través del Mercedes-Cardales con TGN y subir hasta el Litoral”, agregó.

La inversión prevista en este caso es de U$S700 a 800 millones. El CEO de TGS confirmó que está en tratativas para conseguir que el proyecto entre al Régimen de Grandes Inversiones (RIGI) y que solo resta la aprobación de la comisión evaluadora para que pueda adherir a sus beneficios.