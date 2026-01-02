Vaca Muerta: nuevo acuerdo busca impulsar el Distrito Energético

Toro Brokers S. A. (TBSA) y la Asociación de Parques Industriales Argentinos (APIA) firmaron un acuerdo de colaboración para trabajar en la consolidación de proyecto Distrito Energético de Vaca Muerta, una iniciativa que busca impulsar el desarrollo ordenado y sustentable de la actividad hidrocarburífera dentro de la formación shale.

Mediante este convenio, TBSA incorpora su respaldo dentro del ecosistema industrial argentino, con la meta de avanzar en proyectos estratégicos a partir de marcos institucionales claros, acuerdos formales y una articulación efectiva entre los distintos actores del sector, según indicó la empresa en un comunicado.

Desde la compañía también se destacó que la alianza con APIA permitirá fortalecer el desarrollo del Distrito Energético como un espacio pensado para acompañar el crecimiento de la industria, optimizar infraestructura, fomentar la colaboración en la producción y contribuir a una mayor previsibilidad para las inversiones.

Participaron de la firma el CEO de TBSA, Sebastián Cantero, junto al presidente de APIA Rodolfo Games y Guillermo Guassardi, vicepresidente de la entidad.

TBSA es una empresa enfocada en el sector inmobiliario y el desarrollo de infraestructura. Ya tiene experiencia en el desarrollo de Vaca Muerta, ya que entre sus proyectos anteriores se destacó la iniciativa de impulsar un corredor ferroviario y logístico para conectar Bahía Blanca con Añelo.

Por otra parte, APIA es una institución dedicada a la creación, fortalecimiento y desarrollo de los parques industriales en todo el país, así como para las empresas involucradas y actividades vinculadas.

«Vaca Muerta exige planificación, articulación y un compromiso real a largo plazo. Este acuerdo es un paso concreto en esa dirección», celebró el CEO de TBSA, Sebastián Cantero, después de concretar la firma del entendimiento.

El acuerdo entre ambas entidades se realiza en el marco de una estrategia más amplia, cuyo objetivo es consolidar a Vaca Muerta como un polo energético de escala global, basándose en reglas claras, planificación territorial y cooperación institucional.