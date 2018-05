Una familia de crianceros que resiste la presión inmobiliaria

El barrio Rincón de Emilio, de hecho, tiene una defensa de un terraplén y quien transita sobre ella, en determinadas épocas puede observar que la cota del río está en un nivel superior a la base del barrio. Todavía no se solucionan los deslaves de las bardas hacia el valle.

La autorización incluyó a Marta Palacios, que vive a no más de 20 metros del lugar. Palacios compró y reformó lo que según Alicia, era la casa de su madre y que un sobrino vendió en momentos en que habían apoderado a un abogado para que arreglara los papeles.

“Se trata de pobladores preexistentes al barrio cerrado y a la denominación de área protegida de Bardas Norte”.

María Eugenia Ferrareso es concejal del Movimiento Popular Neuquino.

Dos datos

13.792

es el número de la ordenanza que fijó los indicadores urbanos similares a los de Rincón de Emilio.

5

son los terrenos en los cuales se excluyó la posibilidad de regularizar a los que no sean pobladores preexistentes.

“Me amparé en la ley de pueblos originarios”

Alicia se muestra orgullosa de su estirpe mapuche y no dudó en apelar a sus raíces para defenderse del avance de la urbanización hacia el puesto, que peligrosamente llegó a las puertas de su casa cuando se le autorizó la venta de la zona a un comprador inmobiliario.

La ordenanza que se sancionó el 12 de abril pasado corrigió aquello, y sólo podrán escriturar quienes fueron los poseedores veinteañales, dejando afuera a un comprador particular al que se le había permitido en venta más de 7.000 metros cuadrados.

“Era como una batalla de ahogados, vi tanto atropello que me amparé en la ley de pueblos originarios y nos conformamos en Lof Mapuche”, explicó.

Reconoció que “ahora dicen que la gente se vuelve mapuche para tener tierras, yo soy mapuche y no me van a sacar de esta tierra que era de mi padre y de mi madre. Mi hermano le puso el apellido Fernández a sus hijos por su señora, porque le daba vergüenza ser Ñancu. Yo lo llevo con orgullo; soy nieta de Vicente Ñancu y Juana Huarque”.

No siempre vivió de puestera. Cuando se casó, su esposo era chofer y vivieron en Gregorio Alvarez; ella estudiaba auxiliar de contador hasta que “mis papás enfermaron y dejé de estudiar; me volví al puesto y fui cadete, trabajaba en farmacias, fui cocinera y planchadora incluso trabajé con gente muy poderosa acá al lado, que no querían pagar ni aguinaldos ni vacaciones”, recordó con picardía.

Cuando vivía su padre, en el puesto se producía para proveer a los comercios de Neuquén, que aún era un pueblo. “Mi papá cosechaba azafrán que vendía al hotel Confluencia y otros negocios, había zapallos, melones, sandías, papas, cebolla y ajo”, destacó.