En fotos | Lali y Cazzu brillaron en el cierre de la Fiesta de la Manzana 2026 ante un predio colmado
El festival fue un éxito con la presencia de cientos de miles de personas en las tres fechas, y tuvo un final impresionante con dos de las artistas pop del momento.
Terminó la Fiesta de la Manzana 2026 con un impresionante cierre de Cazzu y Lali este domingo 23. A lo largo de las tres jornadas pasaron cientos de miles de personas por el Predio Municipal de Roca y lo mejor estuvo al final, con un predio más que colmado con más de 150 mil personas.
El cierre estuvo a cargo de Lali, cuyo show le da cierre a su gira y abre la puerta a los preparativos para su primer River.
La artista pop no solo cantó las canciones de su último disco «No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama», sino que también interpretó hits de sus comienzos como «Ego».
La ícono de la música pop argentina brilló frente a más de 150 mil personas, en el cierre de la Fiesta de la Manzana 2026. «Esto es una fiesta», dijo la artista arriba del escenario.
Cazzu dio todo en la Fiesta de la Manzana 2026
Antes de Lali, arriba del escenario estuvo Cazzu, quien hasta le dio el gusto a una vecina de Roca para subir al escenario para celebrar el carnaval.
La artista jujeña, al igual que lo había hecho en sus presentaciones en Cosquín y Jesús María, no se guardó nada y bailó malambo en el escenario principal de Roca.
Asimismo, la cantante también repasó sus hits en trap, reggaeton y cumbia, además de interpretar su faceta más folklórica y el público estuvo eufórico ante su espectáculo.
Fue una noche repleta de emociones, en donde las familias acudieron al predio también para ver a los artistas regionales, disfrutar de los juegos y presenciar el concurso de embaladores.
