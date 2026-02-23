Mendoza sumó seis empresas interesadas en una de sus obras energéticas más importante

En un encuento que tuvo lugar en Mendoza, seis empresas presentaron sus ofertas económicas, tras superar la evaluación técnica, para ejecutar una obra estratégica que fortalecerá la distribución eléctrica en el Valle de Uco y consolidará la estabilidad del sistema provincial: la Estación Transformadora Valle de Uco 220/132 kV y la Ampliación de la Estación Transformadora Capiz.

Se trata de la Estación Transformadora Valle de Uco 220/132 kV y la Ampliación de la Estación Transformadora Capiz, obras centrales para el corredor productivo y para toda la provincia. “Esta infraestructura viene a fortalecer y darle mayor seguridad a la distribución y al transporte eléctrico”, destacó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

La iniciativa beneficiará a más de 150.000 vecinos y al corredor productivo del Valle de Uco. Foto Gobierno de Mendoza

Las ofertas se conocieron durante la apertura del Sobre 2, que se realizó en el Ministerio de Energía y Ambiente, con la participación de los organismos intervinientes y bajo las condiciones de transparencia y cumplimiento normativo establecidas en el pliego.

“Cuando hay reglas estables y transparentes, se beneficia la concurrencia. Y a mayor concurrencia, hay mejor competencia. Si hay mejor competencia, los precios bajan”, afirmó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, luego de que se conocieran las ofertas.

Seis empresas presentaron ofertas para la Estación Transformadora Valle de Uco 220/132 kV y la ampliación de la ET Capiz, una de las obras energéticas más importantes para la región👇 pic.twitter.com/WGjAsmf0tD — Jimena Latorre (@JimehLatorre) February 20, 2026

“Hay empresas que han presentado ofertas por debajo del presupuesto inicial. Eso significa que los recursos públicos se pueden distribuir mejor y que es posible realizar una mayor cantidad de obras”, puntualizó.

“Esta es una obra muy importante para nuestra provincia, para los vecinos del Valle de Uco y para todo el sector productivo de Mendoza”, afirmó la ministra durante el acto de apertura. “Esta infraestructura viene a fortalecer y darle mayor seguridad a la distribución y al transporte eléctrico en el Valle de Uco, pero también a robustecer el sistema de transporte eléctrico de toda la provincia. Significa un beneficio directo para más de 150.000 vecinos y para el corredor productivo de la región”, agregó.

“Muchas veces estas obras no se ven y pareciera que no modifican el día a día de los mendocinos, pero sí lo hacen. Tener disponibilidad, seguridad y capacidad de transporte eléctrico implica que nuevas fábricas puedan radicarse en nuestra provincia, que exista factibilidad para que el sector productivo se desarrolle y que los vecinos cuenten con un servicio más seguro”, explicó Latorre.

Por su parte, el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sanchez Bandini, explicó que estas obras son el paso previo a incrementar la generación de energías renovables. “Permiten que proyectos de generación de energías renovables —como los parques que ya están en construcción y otros que podrán obtener factibilidad— puedan generar energía limpia e inyectarla a un sistema de transporte que se verá fortalecido con esta nueva línea”.

“Seguimos avanzando en este camino. Ya está en curso la licitación de la línea Mendoza Norte y estamos trabajando para desarrollar nuevas líneas en el resto de la provincia, también en el sur de Mendoza”, agregó Sanchez Bandini. .

Las empresas que presentaron ofertas económicas fueron:

Distrocuyo S.A.

Corporación del Sur

José Cartellone Construcciones Civiles S.A.

Rovella Carranza S.A. y Laugero Construcciones S.A.

Da Fré / Sowic U.T.

Montelectro S.A. y TECSA S.A.

Más energía con estabilidad en la red

La obra contempla una inversión inicial estimada de USD 51.207.660 -que se podría reducir luego de la presentación de las ofertas- y constituye una infraestructura estratégica para el Valle de Uco. Permitirá abastecer la creciente demanda eléctrica del área, mejorando la calidad y confiabilidad del suministro para más de 150.000 habitantes y acompañando el desarrollo productivo, vitivinícola, agroindustrial y turístico de la región.

Asimismo, fortalecerá la seguridad del sistema eléctrico, habilitará la incorporación de nueva generación de energía y generará condiciones para futuras ampliaciones de la red en 132 kV, incluyendo desarrollos vinculados a Tunuyán y Pareditas, así como el cierre del anillo eléctrico del Valle de Uco mediante la Estación Transformadora Tupungato.

Además, contribuirá a mejorar el comportamiento del sistema ante eventuales fallas del Sistema Interconectado Provincial y a consolidar la capacidad de transporte eléctrico en una zona que continúa expandiéndose tanto en términos productivos como residenciales.