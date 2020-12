No hay relax en Copahue

Hemos leído el artículo del suplemento Voy+Verano de este diario. Escribimos esta carta al lector para contar nuestra experiencia que desmiente el título de la nota: “La merecida hora del relax”.

Vivimos situaciones desagradables en un lugar donde las autoridades del complejo muestran ineficiencia. Nada funciona bien. El mentado relax no se puede vivir. Una institución que tiene unos 800 empleados no dispone de una cantidad suficiente para atender en forma adecuada a quienes pagamos por ir al complejo. Solo cuatro empleados atienden al público para otorgar turnos y cobros. Allí comienza la tortura de trámites. Es insólito que los baños habilitados sean solo tres.

La laguna Del Chancho supuestamente habilitada se encontraba cerrada por la caída de su techo de vidrio que nunca había sido removido. Los baños que se podrían realizar en forma individual, como por ejemplo los vapores, no se encuentran habilitados. Tampoco está habilitada la laguna verde porque aducen que su temperatura es muy baja para eliminar el virus, pero no habilitan los baños de inmersión sulfurosos y ferruginosos que son individuales y donde la temperatura es muy alta.

El protocolo indica darse una ducha antes de las prestaciones (baños y masajes), pero ocurre que el lugar no está calefaccionado. Más que el covid el peligro es contraer una gripe. También ofrecen prestaciones de kinesiología y masajes pero el personal que debiera realizarlas o no se encuentra o no realiza el trabajo en forma adecuada.

El costo del viaje a Copahue incluyendo la hotelería es muy alto y solo se está brindando la posibilidad de realizar un solo baño por día y sin que se le advierta al turista sobre la larga espera para conseguir turnos y que debido a la falta de personal se corre el riesgo de quedarse sin turnos y perder el día. ¿Quiénes son los responsables de la ineficiencia? Llama la atención el estado de abandono del complejo. No se han realizado los trabajos de mantenimiento.

La Provincia de Neuquén prevé partidas millonarias para el instituto que no se aplican al cuidado del complejo. Hace treinta años que asistimos y nunca lo vimos en el estado de abandono de esta temporada.

Esperamos que más allá de la emergencia producto de la pandemia el Gobierno de Neuquén adopte las medidas para superar este lastimoso estado del complejo Termas de Copahue.

Fernando Marcolongo DNI 21.927.036

María de los Angeles Ahumada DNI 17.421.580

Ana Alicia Jara, DNI 13.671.841

Marisa Bonjour, DNI 13.176.697



Neuquén