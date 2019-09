Nogueira se va a España y Marabunta pierde a su goleador

View this post on Instagram

#OrgulloHormiga 🐜🏉 Facu, nos toca despedirnos... al menos, por un tiempo. Nuestro querido Facu Nogueira 🐜 se embarca a una gran aventura por España 🇪🇸 se lleva todo su talento al Club de Rugby Cisneros de Madrid (@rugby_cisneros) para probarse 6 meses. Desde Marabunta 🇳🇬 le deseamos todo el éxito en esta nueva etapa, el sabe que esta es su casa y que siempre va a ser bienvenido. Suerte, Faca! 🙌👏