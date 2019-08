"Nosotros no sobreactuamos", respondió el ministro de Energía de Neuquén

El ministro de Energía y Recursos Naturales de Neuquén, Alejandro Monteiro cuestionó las declaraciones del ex secretario de Energía e integrante del instituto Mosconi, Jorge Lapeña, y afirmó: “No sobreactuamos. Actuamos para defender a nuestra gente”.

Lapeña criticó la decisión de judicializar el decreto del presidente Mauricio Macri para congelar los combustibles por 90 días en el país.

“Leo con mucha tristeza declaraciones ofensivas de un ex secretario de Energía hacia las provincias productoras de petróleo respecto de su defensa a tener un mercado libre para nuestros recursos naturales”, afirmó el funcionario provincial en su cuenta de Twitter.

Monteiro aseguró que “acompañamos la decisión de congelar el precio de los combustibles pero con un esfuerzo compartido entre todos”, y argumentó que la solicitud de la provincia es “que no se nos quite lo que es nuestro y que no se rompan los contratos que debilitan la confianza de los inversores, poniendo en riesgo los empleos y los recursos de todos los neuquinos”.

“Nosotros defendemos con claridad y con convicción la producción de petróleo y gas, que trae trabajo a nuestra gente y divisas al país”, afirmó Monteiro.

