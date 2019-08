Lapeña: "Los gobernadores de Río Negro y Neuquén están sobreactuando"

El exsecretario de Energía e integrante del instituto Mosconi, Jorge Lapeña, criticó la decisión de judicializar el decreto del presidente Mauricio Macri para congelar los combustibles por 90 días en el país.

Recordó que se trata de una medida de "emergencia" y puso en duda que las empresas no puedan realizar el esfuerzo. "No conozco ninguna petrolera que pierda plata en el país. Si un barril a 45 dólares no cubre sus costos que los transparentes, que presenten las planillas con los números", lanzó.

También apuntó con el presidente de IDEA y CEO de Vista Oil & Gas, el neuquino Gastón Remy, y dijo "habla como si representara a todos los empresarios del sector y no es así. Los está involucrando a todos".

"Hay tres comunicados sobre el tema: uno del Instituto Mosconi que acuerda con esta medida de carácter excepcional; otro del sindicato Petrolero que advierte que las empresas están sobreactuando y; el último de IDEA, donde critican la decisión", repasó Lapeña en díalogo con "Río Negro".

El exfuncionario indicó que "se le quiere hacer creer a la gente que Vaca Muerta es todo. No es así, es sólo el 18% del petróleo y el 40% del gas, que además tiene subsidios".

Lapeña fue muy crítico del denominado "barril criollo" que fijó un precio artificial por encima del internacional durante el kirchnerismo para asegurar los desarrollos no convencionales. Dijo que acuerdo con subsidios por tiempos acotados y sólo en el caso del gas que necesitaba un ayuda inicial.

Jorge Lapeña- Foto: Archivo.-

Hay una sola empresa que está cuestionando la medida. Si pierden rentabilidad que muestren sus números. Necesitamos que se transparenten los costos de producir en el país". Jorge Lapeña, exsecretario de Energía.

"Este empresario (por Remy ) debería preguntarse qué pasaría si el precio internacional está, como pasó, varios años por debajo de los 40 dólares ¿Cerraría sus operaciones?", se cuestionó.

Los gobernadores Omar Gutiérrez y Alberto Weretilneck anticiparon ayer, tras la reunión con Nación, que irán a la justicia contra el DNU. Aseguran que el congelamiento del crudo, con un tipo de cambio diferencial, no solo provoca millonarias pérdidas por regalías sino que afecta la confianza de los inversores.