Análisis político: fin de ciclos, principios de incertidumbre

Alejo Pasetto*

El recambio presidencial al que vamos a asistir el domingo 10 de diciembre significa mucho más que un simple traspaso de gestión de gobierno. Seguramente, y lo iremos confirmando con el correr de las semanas y meses, implique un nuevo paradigma en la política argentina. Paradigma del que no tenemos certezas sobre el rumbo que tendrá para el conjunto de la sociedad, pero que será sin dudas algo completamente distinto a lo que conocíamos hasta ahora. Por el momento, tenemos sí algunas certezas y varias incertidumbres sobre lo que viene.

Sobre las certezas, no hay ninguna duda que se reconfigura la política nacional. El bicoalicionismo que predominó en los últimos 20 años dejó de ser el eje sobre el cual se acomodaron las principales fuerzas políticas. Este tercer actor no solamente irrumpió con fuerza en la escena electoral en tiempo récord sino que además ya puso en riesgo de vida la supervivencia de Juntos por el Cambio como tal.

Respecto al peronismo y las fuerzas que aglutinan el amplio campo nacional, popular y progresista, dejaron de ser las opciones electorales prioritarias para el mayoritario conjunto de la sociedad que sufren los vaivenes de las crisis económicas y la única acumulación, que tienen hasta el momento, es el hartazgo y cansancio de la política que no los representa ni les resuelve los problemas más urgentes, los del día a día.

Sobre las incertidumbres, hemos venido advirtiendo en este espacio las preocupaciones sobre qué va a pasar con un clima social que está hace mucho caldeado, y cuya primer expresión de hartazgo es elegir una opción política que, además de proponer romper todo, se apoya en discursos de violencia contra numerosos sectores de la sociedad, y más que calmarlos sigue incentivándolos.

Otra incertidumbre es hasta dónde puede llegar a aguantar la sociedad argentina si efectivamente las medidas del próximo gobierno se aplican, como tanto se prometieron en campaña. Si podrá un conjunto de funcionarios casi sin experiencia en gestión pública contener el descontento social en situaciones más que tensionantes, es otra de las enormes interrogantes que se abren desde el próximo domingo.

Y quizás la mayor interrogante -que aunque suene repetida, no deja de ser casi central- es en qué puede derivar un nuevo ciclo político, que ya rompió en la previa casi todos los status quo de convivencia y construcción democrática. Posiblemente en un futuro no muy lejano, las fuerzas políticas tengan que pensar estrategias ya no para resistir al gobierno que viene o ganar las próximas elecciones, sino reconstruir un tejido social que difícilmente sobreviva y se mantenga tal y como lo conocíamos hasta ahora.

* Analista político. Consultor asociado en EPyCA Consultores

Escuchá al analista político, Alejo Pasetto, en RÍO NEGRO RADIO:

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).