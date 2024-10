Cruje la variable que garantiza votos

Entre la pesada herencia que recibieron los intendentes que cambiaron de signo político y la directiva fetiche del gobierno de Rolando Figueroa, la gobernanza, el desafío que tienen los jefes comunales va más allá de hacer malabares.

Hasta 2023, Neuquén llamaba la atención porque era una de las siete provincias que no había tenido alternancia en el poder desde el regreso de la democracia. También brillaba porque el 40% de su población económicamente activa dependía del Estado.

Sobre estas dos bases, el MPN se erigía triunfante sin ostentar que tenía tres ventajas: el monopolio de los recursos públicos, la generación de empleo estatal y un peso histórico en todo el territorio, según un documento del Cippec.

El año pasado, en términos formales, el MPN perdió la elección provincial a manos de un nacido y criado en sus entrañas, Rolando Figueroa, quien lo hizo con una alquimia que supo construir con una decena de organizaciones político partidarias.

Los primeros síntomas es que comenzaron a crujir esas variables que permitían la acumulación del poder. A diferencia de otros tiempos en los que el barril de petróleo estaba a 9 dólares (hoy está a 79) se observa una encrucijada: oxigenar las variables que chocan de frente con “la gobernanza” u operar un cambio porque, como dice el gobernador, vinieron a cambiar, no para que todo siga igual.

A principios de año, el intendente de Loncopué, Daniel Soto, del partido Comunidad, se encontró que no podía hacer nada. Toda la plata que recibía o que recaudaba la tenía que juntar para pagar sueldos a los 1.100 empleados de planta y contratados en una comunidad de no más de 6.500 habitantes. Había unos 150 contratos que dio de baja y quienes se perjudicaron recurrieron a un piquete en la ruta que va a Caviahue. Presión, negociación, ayuda económica, calmó la fiebre pero no la enfermedad.

Desde principios de septiembre, el intendente de Senillosa, Lucas Páez, también de Comunidad y exasesor de la anterior gestión de la actual diputada provincial del MPN Patricia Fernández, debe lidiar con una protesta que aumenta tensión con el corte de la Ruta Nacional 22. Por Carta Orgánica puede tener un 1,5% de empleo municipal sobre la población total, es decir unos 200, pero heredó 510 entre planta permanente y contratados. La plata que recibe por coparticipación y recaudación le alcanza, apenas, para sueldos y con el puchito que le sobra, cuando no tiene que pagar aumento salarial por inflación cada tres meses, debe abonar combustible, reparaciones, ayuda social y hasta asistencialismo.

Siempre el peso de la historia acumula carbohidratos al debate actual. “Caro pero el mejor” se lo indicaba como una marca de electrodomésticos a principios de los 90 al intendente de Senillosa que tenía superpoblación de empleados (para ese entonces) y debía ser asistido todos los meses por la Provincia. Al gobernador de entonces, Jorge Sobisch, le rendía en cantidad de votos, de allí el mote.

El tercer síntoma que hace crujir el entramado político gobernante y el anterior, se presenta en Centenario. La gestión de Javier Bertoldi dejó unos 1.300 empleados. El actual jefe comunal Esteban Cimolai -nacido y criado en la estructura del peronista- se escindió de su mentor y le ganó las elecciones, asumió y hace dos meses le tomaron el corralón municipal en relamo de la renovación de contratos.

La tensión obligó a Cimolai a suspender el clásico festejo del aniversario en la jornada de ayer y lo cambió por una fiesta popular. El meollo de la cuestión ahí es la disputa de poder en primer lugar y en segundo término la escasez de fondos tras el retiro de Nación en una comuna kirchnerista.

Tres síntomas con impacto en una estrategia que puede seguir o iniciar un cambio.