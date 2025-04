Yanina Latorre: «Parece que desde que Paula Bernini es conductora, tiene otras ínfulas»

Yanina Latorre y su equipo de “Sálvese quien pueda” se metieron en el caso de Paula Bernini, la histórica movilera de la señal TN que se hizo famosa a raíz de su cobertura en el caso Loan y que logró ascender hasta convertirse en la conductora de “Tempraneros”.

Yanina Latorre: «hay un poco de envidia también»

Según informaron en el programa de América, recibieron chats de varios compañeros de la periodista que aseguran que no soportan sus formas a partir de su ascenso en la señal. “De golpe pidió asistente”, habría sido una de las quejas de sus colegas.

Paula Bernini de TN.

“Cuando te empiezan a vender los chats y a decir esto, me da que hay un poco de envidia también”, analizó Latorre, pero Majo Martino sumó: “Igual me lo contaron personas que trabajan con ella, que no la quieren nadie por sus tratos. Me están diciendo eso”.

“Trascendieron esos chats porque empezó a haber incomodidad entre la gente que trabaja con ella desde hace 20 años en el canal, que la conocen, que parece que desde que es conductora tiene otras ínfulas en las diferentes dependencias del canal”, agregó Yanina.

“El panelista, el conductor y el microfonista somos todos lo mismo. Para mí somos todos los compañeros de laburo. Yo no soy la jefa de nadie”, se diferenció Latorre, que no fue la única que tocó este tema. Carlos Monti dio una información similar al contar en su programa que había recibido chats de compañeros de Paula Bernini: “Hay mensajes internos que son irreproducibles y otros que son muy tristes”.