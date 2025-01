Elecciones en Argentina: el rol de las PASO en un contexto de fragmentación política 

Desde hace meses el poder ejecutivo nacional con Javier Milei desde el partido Libertad Avanza y sus aliados -el PRO y un sector de la UCR– declaran y buscan eliminar las PASO de los procesos electorales nacionales. La coalición gobernante quiere una sola elección para elegir presidente, diputados y senadores nacionales. Siendo su eliminación aplicable para las próximas elecciones en octubre de 2025 y para la presidencial en el 2027.

Las PASO de agosto 2023 informaron a las fuerzas del cielo que su piso y techo electoral eran del 30% y que sin la transferencia útil de votos del PRO nunca hubiese ganado el ballotage de noviembre. Entonces, ¿por qué el gobierno presidencial de Javier Milei busca modificar o eliminar las PASO para elegir presidente y legisladores, siendo una regla electoral por la cual supo beneficiarse entre agosto y noviembre de 2023 para llegar a la presidencia de la república?

Se afirma desde la ciencia política que los oficialismos incentivan reformas electorales, solo si les retribuye y si se benefician de estas por motivaciones estratégicas para consolidar su poder (Negretto 2010). En Argentina de la democracia desde 1983 sabemos que los partidos políticos siguen vigentes y son los andariveles por los cuales se apoyan los candidatos, las plataformas partidarias y funcionan como atajos informativos para los electores. También que las elecciones son confiables porque no se han denunciado fraudes y garantizan siempre desde 1983 a 2023 que los oficialismos de turno puedan perder: en conclusión, las reglas electorales otorgan certidumbre en el proceso, como también incertidumbre sobre los resultados porque no se sabe de antemano quién va a ganar.

Por otro lado, se afirma y documenta que los presidencialismos no tienen incentivos para la cooperación entre las legislaturas y los presidentes y, por lo tanto, cuando los presidentes no llegan a tener una mayoría propia quedan solo con poder de decreto y veto. Por último, si existiese una cultura política de la construcción de negociación y cooperación entre partidos preelectorales, permitiría coaliciones más confiables y estables para no tan solo ganar las elecciones sino para armar gabinete y gobernar (Borges 2021).

En Argentina una de las pocas excepciones cooperativas prelectorales fue la gran polarización dada por el ballotage de noviembre de 2023 -instrumento que construye mayorías artificialmente- cuando La Libertad Avanza (LLA) y el PRO coordinaron previamente sus mensajes para ganarlo. Esa negociación preelectoral, permitió a Milei abrir el gabinete a cargos estratégicos al PRO y gobernar compartiendo agenda de políticas públicas como la Ley Bases, Ojarasca y RIGI.

Se reforzó al presidente en minoría en el congreso, ya que en octubre 2023 había alcanzado solo 7 senadores nacionales y 30 diputados nacionales y después de un año de gobierno existen negociaciones abiertas y aún inconclusas post electorales con el PRO para conformar listas en las legislativas del 2025. Toda esta información que comenzó a producirse desde de las PASO de agosto de 2023, estabilizó a la presidencia de Milei con minoría en las cámaras de diputados y senadores nacionales; otorgó certidumbre al régimen democrático y legitimó no solo en origen sino en ejercicio al presidente.

Los resultados de las PASO fueron confirmados en la elección general de octubre 2023 cuando LLA repite un de 30% de votos semejantes a las PASO y obligó a Javier Milei a sentarse a pactar con Macri y Bullrich para intentar ganar el Ballotage. Así se confirma que los pactos prelectorales permiten negaciones posteriores más sinceras y cooperativas ya que fue la antesala de compartir los cargos ejecutivos una vez ganada la elección de noviembre. ¿Entonces las PASO son útiles o no? Claramente que sí. No cabe dudas que ayudó y mucho con información y espacio de tiempo para permitir evaluaciones de crecimiento electoral dentro de cada fuerza electoral y entre ellas también.

El gobierno que lidera Javier Milei quiere eliminar una herramienta electoral, de la cual disfrutó entre agosto y noviembre de 2023 siendo oposición para llegar a la presidencia de la república, ya que las PASO permitieron la coordinación de la oposición. Y ahora siendo oficialismo busca eliminarlas en un contexto donde justamente el sistema de partidos se halla fragmentado y los partidos son poco cohesivos poniendo en peligro el pluralismo político. Es un oficialismo que busca concentrar el poder y debilitar a la democracia limitando el pluralismo político.

No se está afirmando con estas líneas que las PASO son irremplazables, sino que su existencia garantiza una oposición como una alternativa válida frente al oficialismo de turno. La excusa es solo hablar de los 150 millones de dólares que se ahorrarían por cada operativo electoral PASO, sabiendo que son elecciones que ayudan a formar gobiernos y coordinar oposiciones. Las elecciones son un gasto necesario e inevitable cuando por medio de un proceso electoral se busca elegir y formar un gobierno por cuatro años o incluso cuando los electores busquen tener una oferta de oposición válida, coordinada y fuerte para reemplazar a un oficialismo en futuras elecciones.

Borges, A., Turgeon, M., & Albala, A. (2021). Electoral incentives to coalition formation in multiparty presidential systems. Party Politics, 27(6), 1279-1289. https://doi.org/10.1177/1354068820953527

Negretto, Gabriel. (2010). «La Reforma Política en América Latina. Reglas electorales y distribución de poder entre presidente y Congreso». Desarrollo económico. Revista de Ciencias Sociales (Buenos Aires), 50(198), 197-221.

(*) Fernando Gabriel Lanza (DNI: 228473783). Politólogo. Mg en Estudios Electorales.