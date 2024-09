En Chubut “los médicos son peores que los abogados”, una versión libre del PJ 

El diputado Gustavo Fita, de ascendencia kirchnerista será el próximo presidente del PJ chubutense. Llegó a ese cargo no por las urnas sino después de impugnar a su contrincante, el mercantil Alfredo Beliz, que para nada contento quedó con la Junta Electoral y comenzó a revolear dichos irreproducibles para los diccionarios políticos. Por eso no vale la pena ocupar espacios en reproducirlos.

Fita no estrenó de la mejor manera su cargo el frente del partido que se suponía el principal opositor al actual gobierno de Ignacio Torres. Dirigente por herencia, formado en la ciudad más caliente políticamente como Comodoro Rivadavia y siempre atento a la hora de la conformación de las listas, el legislador provincial quiso meterse de lleno en las discusiones y polémicas de la nueva estrategia para la salud provincial diseñada por la actual administración.

Y dijo: “Los médicos son peores que los abogados y lo digo con fundamento. Si no tenés el cheque arriba de la mesa, no tenés atención médica”.

Gustavo Fita, diputado provincial en Chubut.

La suerte le fue esquiva al diputado en tiempos de celulares con cámaras. Fue filmado por una asistente a la reunión que los diputados mantenían con el secretario de Salud Sergio Wisky y viralizado antes que Fita diga las últimas palabras de su intervención.

Claro que la definición no dejó contentos a los médicos que enseguida salieron a contestarla a través de una agrupación gremial denominada AGREMDCH, sigla a la que quizá por lo difícil de su pronunciación se nota muy escasamente en la vida pública. “Resulta ofensivo y violento. Lo exhortamos a un pedido de disculpas públicas y retracte tamaño exabrupto”, dijeron en una extensa solicitada.

Hasta ahora las disculpas públicas de Fita no llegaron. Ni tampoco la reacción del Colegio de Abogados de la provincia por ser de los peores, los mejores al lado de los médicos. Un juego de palabras válido, si los hay.

De todas maneras, lo del futuro presidente peronista de Chubut pasó a ser un tramo más de la tensa reunión entre los integrantes de la comisión de salud de la Legislatura mantuvieron con Wisky a propósito del proyecto del gobierno respecto a un cambio en el sistema. Propone fusionar a la mencionada Secretaría con el Instituto de Seguridad Social y Seguros del que el médico rionegrino será el presidente.

Finalmente, el tema no fue tratado en la reunión del jueves. No sólo porque los diputados pretendían más información sino también porque Torres soportó quizá la primera movilización en contra de alguna de sus decisiones desde que asumió el gobierno en diciembre pasado. Y fue nada menos que de los jubilados que no solo protestan frente al Congreso. También se revelan en el interior profundo.

«No queremos que desfinancien nuestra caja de jubilaciones»

La movilización tuvo una impensada cantidad de presencias. “No queremos que desfinancien nuestra caja de jubilaciones. Es anticonstitucional”, era palabras más palabras menos, la queja de los presentes. Eso ayudó que el proyecto sea “pateado “para adelante. Sea como sea será aprobado. Tal vez tenga dos dictámenes, pero Torres hará valer su mayoría para que se produzca el cambio. Habrá que ver qué pasa después.

En tanto, las empresas de Chubut siguen entusiasmadas con la instalación de la planta de GNL en Sierra Grande. Es más: casi que lo consideran como propio. Prueba de ello es la reunión que organizada por la Federación Empresaria Chubutense (FECH) logró sentar alrededor de la misma mesa nada menos que a 127 representes de distintas pymes e industrias. Es que consideran clave la obra (que generará una inversión de 30 mil millones de dólares) para puestos laborales y servicios.

Por ahora, el diputado Fita no salió a pronunciarse sobre el tema del RIGI y la planta de Sierra Grande. Después del exabrupto de médicos y abogados, para muchos es mejor que no lo haga. Y le recuerdan un viejo proverbio chino: “No hables, si no crees que tus palabras pueden mejorar tu silencio”.