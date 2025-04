“¿Y las plantas? ¿Esas maravillas que generan la vida a partir del agua, la luz y el suelo? ¿Esas fábricas que nos permiten comer y respirar? Porque en el principio fue la nada, sí, pero luego vinieron las plantas y no solo colonizaron la Tierra, sino que la prepararon para todo lo que vino después, nosotros incluidos. Las damos por hechas: están allí, en el supermercado, en el balcón o al costado de la ruta, pero no nos ponemos a filosofar sobre sus milagros cotidianos. Porque verdaderamente están en la base de todo: la energía, por ejemplo, de una u otra manera es sol empaquetado, muchas veces en plantas. Nuestra salud también es plantófila: de allí vienen muchos de los componentes que hacen funcionar al cuerpo. Y por sobre todo, las plantas son bellas, como bien nos enseñó el físico Richard Feynman al describir con ojos de científico una flor y sus secretos.





“Y, claro, se comen. Dependemos de ellas y de los cientos de miles de toneladas de alimentos que nos brindan anualmente. De esa comida, de esa botánica para comer, se ocupa este libro tan poético como las Odas elementales de Neruda, que supo encontrar versos para alabar al tomate, la cebolla, la alcachofa, la flor azul e incluso la castaña en el suelo. Es quizá esa tradición lo que retoma aquí Joaquín Ais, cocinero, científico, plantanatomista y maestro. Tiene su linaje: como hijo de papá jardinero y de mamá docente de educación ambiental, algo en él tenía que florecer, y lo cuenta en este libro”.

Así empieza la presentación que escribió el científico y divulgador Diego Golombek al referirse al autor de “Botánica para comer. Todo lo que necesitamos saber para cocinar con plantas”, de editorial siglo XXI, una de las más prestigiosas del país. En él, con estilo cautivante, el joven roquense invita a un recorrido para saber cómo funcionan las plantas y así poder cambiar nuestra forma de verlas (y de cocinarlas). Empieza por el mundo subterráneo de ellas, donde guardan su energía (raíces, tallos y bulbos) y sigue por las flores comestibles y las semillas.





El capítulo final es el gran postre. Lo tituló “La cocina como trinchera”. Es un manifiesto cuasi poético. Un manifiesto que desde jefas y jefes de hogar que cocinan y alimentan a su prole a cocineros, cocineras y chefs, entre tantos, podrían bien tomar este capítulo y enarbolarlo hasta la emoción misma. Lo podría haber escrito alguien ya grande de edad con kilómetros transitados en cocinas, huertas, chacras, hablando con chacareros, productores y huerteros.. pero no, lo escribió Joaquín, de 35 años.

El prólogo, a cargo de Narda Lepes.

(…) de la mano de Joaquín Ais, entramos al mundo de los porqués de las plantas comestibles: por qué crecen así, por qué tienen ese olor, por qué cambian de color, a quién se le habrá ocurrido comer tal especie por primera vez, por qué es tan rico este durazno… Entonces, este es también un libro para leer lápiz en mano, para subrayar, para tomar nota. Hay mucho que van a querer recordar, e ideas que seguro les van a surgir mientras lean: un verdadero tesoro para mejorar recetas o hábitos en la cocina». Narda Lepes, chef, textual de su prólogo en «Botánica para comer»



“Nací en el Alto Valle de Río Negro y radicado en Buenos Aires. Soy alguien que encuentra pasión en lo que le permite aprender cosas nuevas. Hoy, eso se traduce en ser un biólogo que trabaja en gastronomía y que acaba de publicar un libro del que me siento profundamente orgulloso. El futuro siempre es incierto, así que esta (auto)definición solo vale para hoy. En la próxima entrevista, quizás mi respuesta sea otra. O quizás siga recorriendo este mismo camino”.

A modo de presentación



“Desde hace años, a través de mi proyecto de divulgación (@ciencia_y_gastronomia), reflexiono sobre cómo comunicar lo que voy aprendiendo y descubriendo mientras investigo. Este libro es una nueva manera de materializar ese quehacer, pero más que responder a una misión concreta, nació del deseo de compartir una historia que me maravilló y que intuía -o al menos esperaba- que también pudiera fascinar a otros. El eje del libro es el vínculo entre las plantas y la cocina, y lo que más me entusiasma es su enfoque amplio y accesible. No está dirigido a un nicho específico ni a un interés particular, sino que busca conectar con cualquier persona, apelando a la empatía que despierta la inevitable convivencia que todos tenemos con las plantas. A partir de ahí, la invitación es a explorar los temas que más llamen la atención de cada lector. En ese sentido, espero que sea un libro que genere más interrogantes que las incógnitas que resuelva”.

¿Cómo surgió la idea de este libro?



La idea nace del deseo de compartir parte de lo aprendido en ese cruce entre la ciencia y la gastronomía. Ese recorrido, para mí, es fascinante, y me intrigaba saber si para otros también lo sería. ¿Qué cosas generaría esta historia si la contaba en formato de libro?

En ese contexto, surgió la oportunidad de publicarlo con “siglo XXI Editores” dentro de la Serie Mayor de la colección Ciencia que Ladra. Se trata de una colección con una trayectoria extraordinaria en divulgación científica, de la que siempre fui lector, y que además me permitía hablar de gastronomía dentro de un espacio dedicado a la ciencia. Me resultó imposible no embarcarme en ese viaje que tanto resuena con lo que soy hoy. Realmente lo viví como una de esas oportunidades en las que todo se alinea para que no haya dudas: tenía que hacerlo. Un año y medio de trabajo después, el libro ya está publicado y circulando por todo el país. Incluso pronto se editará también en México.





«Orgulloso hijo de la educación pública»





Soy un orgulloso hijo de la educación pública. Hice la primaria en la Escuela 168, a la cual parte de mi familia fué e incluso mi abuela María fue docente y directora hace muchos años (además de la ventaja de que ella y mi abuelo Coco vivían en la casa de al lado de la escuela). Durante los últimos años de primaria y los primeros de secundaria, estudié música en el IUPA (Instituto Universitario Patagónico de las Artes), aunque me quedaron un par de años pendientes para graduarme. Mi secundaria fue en el C.E.M. N°9, con orientación en biotecnología, lo que influyó mucho en mi decisión de mudarme a Buenos Aires para estudiar la Licenciatura en Ciencias Biológicas en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Mientras cursaba, investigaba para mi tesis y trabajaba en un laboratorio de Neurociencias Cognitivas, donde la interdisciplina era la norma. Algo de eso quedó para siempre conmigo como una estrategia virtuosa sobre cómo vincularme con la ciencia y con el resto del mundo.

En cuanto a mi formación más “gastro” ha sido totalmente autodidacta. Comencé leyendo cuanto libro encontraba sobre gastronomía científica y descubrí que, en algunos espacios y circuitos, la gastronomía tenía la misma estructura que las ciencias exactas: revistas científicas especializadas, congresos, proyectos académicos… En 2023 me invitaron a disertar en el Science & Cooking World Congress en Barcelona, y ahí terminé de confirmar que la gastronomía y la ciencia como campo de investigación pueden ser, o al menos funcionar, de manera muy similar.









